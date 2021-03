Tras la reveladora entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle emitida en Estados Unidos, el Palacio de Buckingham evitó tocar el tema, y compartió el discurso de la reina Isabel II ofrecido el domingo con motivo del Día de la Commonwealth. En tanto, la entrevistadora sostuvo que "ni la monarca ni su marido hicieron comentario alguno sobre el color de piel que tendría el hijo de Harry y Markle".

En su mensaje a la nación, la reina de 94 años destacó de esta forma la importancia de mantenerse en contacto con amigos y familiares durante la pandemia de COVID-19, en un mensaje transmitido horas antes de la explosiva entrevista.

“Los tiempos de prueba experimentados por tantos han llevado a una apreciación más profunda del apoyo mutuo y el sustento espiritual que disfrutamos al estar conectados con los demás”, dijo la reina en su conmemoración del Día de la Commonewalth. La comunicación en línea “trasciende fronteras o divisiones, ayudando a que desaparezca cualquier sensación de distancia”.

La monarca también rindió homenaje a los trabajadores de primera línea en la lucha contra el COVID-19 en las naciones de la Commonwealth.

En tanto, la cuenta oficial de Twitter de la corona británica compartió el discurso completo por el Día de la Commonwealth ofrecido el día anterior por la reina Isabel II, en la que se convirtió en la primera manifestación de la corona británica tras la entrevista de Harry y Meghan, pero sin hacer referencia a la misma.

“Si bien las experiencias del año pasado han sido diferentes en toda la Commonwealth, se han demostrado ejemplos conmovedores de coraje, compromiso y dedicación desinteresada al deber en todas las naciones y territorios de la Commonwealth, en particular por aquellos que trabajan en primera línea y que han brindado atención médica y otros servicios públicos en sus comunidades”.

El primer Tweet de la Corona británica tras la entrevista (Twitter).

Lo cierto, es que no está claro si la reina u otros miembros de la familia real reaccionarán públicamente a la entrevista. El periódico Sunday Times, citando una fuente anónima, informó que la reina no quiso verla y que solo está enfocada en la salud de su marido, el duque de Edumburgo.

El primer ministro británico, Boris Johnson, expresó “la mayor admiración” por la reina Isabel II y se negó a hacer más comentarios sobre las duras confidencias del príncipe Harry y su esposa Meghan, a cerca de la monarquía en la televisión estadounidense.

“Siempre he sentido la mayor admiración por la reina y por el papel unificador que desempeña en nuestro país y en toda la Commonwealth”, dijo Johnson durante una rueda de prensa. “No comento los asuntos de la familia real y no tengo intención de hacerlo hoy”, subrayó.

Isabel II ha sido el único miembro de la familia real que Meghan y Harry han salvado de su explosiva entrevista con Winfrey que fue vista 7.100.000 espectadores. “Siempre fue estupenda conmigo”, afirmó Markle, quien además definió a la monarca como “fácil y adorable”. Por su parte, Harry ha asegurado que la relación con su abuela es muy buena, que hablan con mucha frecuencia y que ella entiende todo lo que está sucediendo.

En los primeros minutos de la entrevista, la duquesa de Sussex reveló que fue “ingenua”, que “nunca investigó sobre Harry antes de conocerlo”, y que lo único que sabía de la realeza era lo que se narra en los cuentos de hadas. “El día que conocí a la reina no sabía que tenía que hacer una reverencia”, contó. Además, reveló que se casaron en secreto tres días antes de la boda real en mayo de 2018.

La estadounidense, que repitió varias veces que fue “silenciada” cuando ingresó a la familia real, reveló también que durante esa época vivió los peores momentos de su vida, incluso con pensamientos suicidas.“Simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante”.

Oprah también preguntó cómo explicaban que Archie, el hijo de Harry, no iba a ser príncipe. Meghan, indignada, insistió: “El primer miembro de la familia real de color no recibió un título. Y se dijo que fue nuestra decisión, pero no lo fue”.

“¿Crees que fue por su raza?”, preguntó la presentadora. “Voy a dar una respuesta honesta: durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también hablaban sobre cuán oscura sería su piel”, reveló Meghan. La duquesa no dijo quién pronunció esa frase. “Sería muy dañino para ellos”, agregó.

La aclaración de Oprah Winfrey

Por otra parte, la presentadora de televisión estadounidense aclaró que ni la reina Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe, hicieron ningún comentario sobre el color de piel que tendría el hijo del príncipe Harry y Meghan Markle.

“Enrique no compartió la identidad conmigo, pero me aseguró que si tenía la oportunidad de hacerlo dijera que no fueron ni su abuela ni su abuelo”, explicó Winfrey durante una intervención en el programa CBS This Morning.

Más de 7 millones de personas vieron la entrevista (Twitter).

Ninguno de los duques de Sussex reveló la identidad de las personas que mostraron dudas por la apariencia del hijo, ni delante ni detrás de las cámaras, agregó la presentadora, pero dejaron claro que no fueron la actual monarca o el príncipe consorte.

La declaración de Markle fue uno de los titulares de la explosiva entrevista emitida este domingo en Estados Unidos, donde la duquesa de Sussex reveló que durante ese embarazo tuvo pensamientos suicidas y afirmó que la Casa Real se negó a ayudarla.

Meghan afirmó tener "pensamientos suicidas" (Twitter).

“En los meses en los que yo estaba embarazada, hubo (...) preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser su piel cuando naciera”, aseguró Meghan.

La duquesa precisó que esos presuntos comentarios racistas se pronunciaron en “conversaciones que la familia tuvo” con Harry, pero se negó a identificar a quienes los articularon, al afirmar que “eso sería muy dañino para ellos”.

Oprah Winfrey "salvó" a la Reina Isabel II y su esposo (Twitter).

Cuando se incorporó más tarde a la entrevista, el príncipe Harry confirmó que la conversación giró en torno a “qué aspecto iban a tener los hijos” que tuviera con Meghan, que es mestiza y con raíces afroamericanas, pero se negó a dar más detalles al respecto.

“Es una conversación de la que nunca voy a hablar”, afirmó Enrique, quien agregó que fue “chocante”.

En la dulce espera

Markle, que está embarazada de su segundo bebé y anunció durante la entrevista que se trata de una niña que nacerá este verano, aseguró que cuando esperaba en 2019 el nacimiento de su primer hijo, Archie, se enteró de que la Casa Real “no quería que fuera un príncipe” ni que “recibiera seguridad”.

Añadió que se sintió abrumada por la idea de que su hijo “no fuera a estar seguro, y que al primer miembro de color de esta familia no se le diera un título de la misma forma que a otros nietos se les daría”.

El Partido Laborista británico ha pedido investigar las acusaciones de presunto racismo en la Casa Real vertidas por los duques de Sussex, frente al silencio del Gobierno conservador del primer ministro, Boris Johnson, que asegura no haber visto la entrevista emitida en Estados Unidos y el Reino Unido.