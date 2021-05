La actriz y modelo Esmé Bianco, conocida por su papel en la serie " Game of Thrones", demandó al cantante de rock Marilyn Manson por el delito de agresión sexual.



La demanda civil federal, presentada en un tribunal de California, alega que Brian Warner -nombre real del artista- cometió contra ella múltiples agresiones sexuales violentas, una violación y otros abusos entre el 2009 y el 2013.



También acusa a Manson el gerente Tony Ciulla y la compañía administradora de Ciulla, por haber violado una serie de leyes de trata de personas, informó la agencia de noticias ANSA.



"Si bien entendemos que las investigaciones criminales aún están en curso, es vital que busquemos todas las vías posibles para responsabilizarlo por los horribles actos que cometió", dijo Jay Ellwanger, abogado de Bianco, tras la demanda presentada ayer.

Manson ya está bajo investigación criminal por parte de las autoridades de California desde febrero de este año cuando el condado de Los Ángeles comenzó a investigarlo ante las acusaciones de agresión sexual que denunciaran varias mujeres y ex parejas del artista.Tras las acusaciones, el artista fue despedido de su sello discográfico, Loma Vista Recordings, quien le dijo a The Hollywood Reporter que ya no promovería su reciente álbum ni trabajarán con él en futuros proyectos.