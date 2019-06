El Tribunal Supremo español elevó este viernes de 9 a 15 años de prisión la pena de los cinco jóvenes del grupo llamado “La Manada” al considerar que cometieron un delito de violación continuada, cuando agredieron sexualmente a una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín de 2016.



La sentencia del alto tribunal corrige el polémico fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que un año atrás condenó a los jóvenes a 9 años de cárcel por abuso sexual, lo que desató una ola de indignación y protestas en toda España.



Los cinco jóvenes, quienes se encontraban en libertad provisional, fueron detenidos ayer en Sevilla, sin oponer resistencia.



El fallo del Supremo, que eleva la pena de 9 a 15 años la pena de cárcel -más 8 de libertad vigilada-, sostiene que “la calificación jurídica de los hechos fue incorrecta, puesto que no hubo abuso sexual, sino violación, ya que “el relato fáctico describe un auténtico escenario intimidatorio, en el que la víctima en ningún momento consiente los actos sexuales”.



El caso de La Manada se convirtió en un emblema para el movimiento feminista de España después de que durante el juicio parte de la prensa pusiera en duda la declaración de la víctima y después la Justicia condenara a los cinco jóvenes por abuso sexual y no violación con el argumento de que no se había podido acreditar la violencia o intimidación sobre la víctima.