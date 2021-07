La administración de Joe Biden liberó a Abdul Latif Nasir de la prisión ubicada en Guantánamo (Cuba). Se trata del primer prisionero en ser enviado a casa bajo el mando de la nueva gestión demócrata. El anuncio fue hecho este lunes por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que actualmente preside Antony Blinken.

Nasir, de 56 años, fue capturado hace 20 años por fuerzas de seguridad pakistaníes, ya que se sospechaba que tenía vínculos con los talibanes y por ende, luchaba contra el ejército norteamericano en Afganistán. Estaba detenido en la prisión de máxima seguridad desde el año 2002, aunque nunca tuvo una condena firme.

La prisión de Guantánamo abrió sus puertas en el 2001, bajo el mandato de George W. Bush. (Gentileza: El Español)

En el último año de mandato del presidente Barack Obama, una comisión que estudia los casos de quienes están en la Bahía de Guantánamo, dictaminó que Abdul ya no representaba una “amenaza significativa” para los Estados Unidos. En ese momento, recomendó su repatriación hacia su país de origen, Marruecos, bajo un proceso similar al de la libertad condicional.

A pesar de esto, su salida no pudo terminar antes del 20 de enero del 2017, fecha en la que Donald Trump se hizo cargo del Salón Oval. La llegada del magnate a la presidencia ralentizó el proceso y su repatriación se demoró hasta este lunes 19 de julio de 2021.

Jen Psaki dejó bien claro que la intención es cerrar Guantánamo antes del 2025.

Según el New York Times, la custodia de este hombre ya fue dejada en manos del gobierno marroquí, marcando así el primer traslado de un recluso de Guantánamo bajo el mandato del ex vicepresidente. A su vez, todavía quedan otras 39 personas en dicha prisión. De este total, 28 de ellas no han sido todavía acusadas de ningún delito y 10 de ellos ya han sido recomendados para sus respectivas transferencias, tal como hicieron con Nasir.

Recordemos que la intención de la administración Biden es que este lugar esté cerrado para cuando el “número 46” deje el cargo. Es más, ya iniciaron gestiones en febrero para que esto suceda lo antes posible, por lo que esta movida los acerca todavía más a su objetivo.

La administración Obama-Biden ya intentó cerrar la prisión entre el 2009 y el 2017.

“Nuestro objetivo es cerrar la Bahía de Guantánamo. No tengo una línea de tiempo para ti. Como saben, hay un proceso, hay diferentes capas del proceso, pero ese sigue siendo nuestro objetivo y estamos considerando todas las vías disponibles para transferir responsablemente a los detenidos y, por supuesto, cerrar la Bahía de Guantánamo”, expresó Jen Psaki, actual Secretaria de Prensa en una sesión informativa el mismo día del anuncio.

.

Guantánamo abrió sus puertas en el año 2001, bajo la administración de George W. Bush y en el contexto de las guerras de Irak y Afganistán. Desde entonces, ha sido utilizada para albergar a prisioneros sospechosos de terrorismo. Obama ya había intentado cerrar esta prisión antes durante sus 8 años en el poder, pero el congreso republicano se lo impidió. Biden debería apresurarse ya que su mayoría azul parece que se extinguirá el siguiente año, cuando se prevé que los republicanos se hagan con el control de al menos una de las dos cámaras del congreso.