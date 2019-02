El gobierno de Estados Unidos le subió este viernes el tono a su embestida contra Nicolás Maduro al advertir que puede terminar en una "zona playera como la de Guantánamo", por la prisión que tiene en Cuba para presuntos extremistas, aunque aseguró que no es "inminente" una opción militar para favorecer cambios en Venezuela, apenas un día antes de que chavistas y antichavistas vuelvan a medir fuerzas en las calles.



El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, que el pasado jueves escribió en su cuenta de Twitter que le deseaba a Maduro "un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela", insistió este viernes con la idea al sostener que "cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda, en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo".



Aunque Bolton descartó una intervención militar inminente de Estados Unidos, a través de Brasil o Colombia, renovó la idea de que el presidente Donald Trump mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para presionar a Maduro ante la crisis en el país caribeño.



El funcionario aconsejó a Maduro y sus principales asesores que "aprovechen la amnistía" que les ofreció el presidente encargado designado por la Asamblea Nacional (AN, parlamento), Juan Guaidó, y declaró que la Casa Blanca está "abierta a tener conversaciones" sobre "dónde podría aterrizar" el presidente venezolano si decide abandonar el poder.



"No estoy seguro de si nadie en Venezuela puede garantizar la seguridad de Maduro" en caso de que se quede en el país después de abandonar el poder, afirmó Bolton.



Luego, se sumó a la andanada el vicepresidente Mike Pence, quien tras reunrise con representantes de la comunidad venezolana en el sur de Florida, afirmó que la lucha en el país suramericano es "entre la democracia y la dictadura" y consideró que es el momento de que Venezuela "recupere la libertad".



Lo de Washington no fue solo discursivo: el Departamento del Tesoro anunció que las compañías no estadounidenses que le compran petróleo a Venezuela a través del sistema financiero de Estados Unidos o agentes de este país tienen hasta el 28 de abril para poner fin a sus compras.



La nota es consecuencia directa de las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, por parte de Washington, que supone un embargo de facto a las exportaciones petroleras a Estados Unidos.



Mientras, Maduro llamó a los militares a "expandir la capacidad de inteligencia preventiva contra el terrorismo, contra el golpismo", en el marco de lo que consideró una "batalla histórica" contra "la mayor agresión" que asegura ha enfrentado su país.



Otra vez frente a militares, en ejercicio casi permanente desde hace una semana, Maduro advirtió que "el imperio norteamericano, las viejas potencias colonialistas de Europa y un puñado de gobiernos oligárquicos, entreguistas, pretenden ponerle la mano al poder político y a la riqueza en Venezuela".



El mandatario instó a los militares, además, a rechazar la amnistía votada por la AN para los efectivos de defiendan la Constitución porque, dijo, no son "delincuentes". De fondo, los asistentes cantaban "leales siempre, traidores nunca".

Para el próximo sábado se espera otra jornada compleja, porque chavistas y antichavistas volverán a ganar las calles, en coincidencia con el aniversario número 20 de la llegada al poder de Hugo Chávez.



El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) moverá toda su estructura para llenar "de revolucionarios" -al decir del jefe partidario, Diosdado Cabello- la céntrica avenida Caracas "para conmemorar el cumplimiento de los primeros 20 años de la Revolución Bolivariana".



Del otro lado, el antichavismo también se movilizará en cinco puntos del este de Caracas y en varias de las principales ciudades del país.



"Debemos ir todos a las calles de Venezuela y el mundo con un objetivo claro: acompañar el ultimátum que dieran miembros de la Unión Europea (UE). Vamos a hacer la marcha más grande en Venezuela y en la historia de nuestro continente", pronosticó Guaidó.