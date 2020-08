Dos personas murieron y otra resultó herida por disparos efectuados ayer durante la tercera noche de protestas en la ciudad estadounidense de Kenosha por el acribillamiento de Jacob Blake, un ciudadano afroamericano, por parte de la Policía.



El tiroteo se registró anoche a las 23:45 en una zona donde se estaban llevando a cabo las protestas, dio a conocer el jefe de policía de la ciudad del estado de Wisconsin, teniente Joseph Nosalik. El jefe policial del condado de Kenosha, David Beth, agregó que una de las víctimas fatales recibió un tiro en la cabeza y otra en el pecho minutos antes de la medianoche, según declaraciones que publicó el diario Milwaukee Journal Sentinel. Por tercera jornada consecutiva, anoche hubo manifestaciones en Kenosha, Estados Unidos (Télam). Beth dijo que no sabía cuándo fue baleada la otra persona, pero que creía que sus heridas no ponían en riesgo su vida. Las víctimas no fueron identificadas. Desde hace tres noches, Kenosha es escenario de fuertes protestas luego de que policías hirieran de gravedad a Blake, de 29 años, el domingo pasado en un incidente que fue captado en video por un testigo con su teléfono celular. . En la filmación se ve a policías disparar a quemarropa varias veces por la espalda contra la víctima cuando intentaba subir a su camioneta. Tres de los hijos del hombre estaban dentro del vehículo en el momento del tiroteo, el mayor de ellos de 8 años.



El padre de Jacob dijo ayer que su hijo quedó paralizado de la cintura para abajo. Jacob Blake estaba con sus hijos cuando fue baleado por la Policía. El video del ataque de la Policía a Jacob Blake