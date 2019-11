El ex presidente boliviano Evo Morales afirmó que "sería un orgullo y un honor" poder asistir el próximo 10 de diciembre a la asunción del presidente electo Alberto Fernández en Buenos Aires, al tiempo que volvió a manifestar la posibilidad de trasladar a la Argentina el asilo político que cumple en México.

"He recibido una invitación pública. Qué lindo sería... Sería un orgullo y un honor acompañar la posesión del mando. Vamos a consultar a los compañeros", respondió Morales al ser consultado si viajaría para participar de la jura del nuevo gobierno argentino.

En una entrevista con Página/12, publicada este domingo, añadió: "Además, la Argentina está más cerca de Bolivia y podría agradecerle otra vez la gran solidaridad al hermano Alberto Fernández. Fue uno de los que me salvó la vida, y salvó la vida de Álvaro (García Linera, ex vicepresidente) y del equipo que me acompañaba el domingo 10 de noviembre y el lunes 11. Tengo cariño, respeto y admiración por él".

Mientras que el ex mandatario boliviano volvió a dejar abierta la posibilidad de cambiar el asilo mexicano por un asilo argentino: "No lo descarto. Quiero estar más cerca de Bolivia", reiteró.

"El hermano y la hermana Fernández siempre me cooperaron. Nunca me abandonaron. Tengo muchos buenos recuerdos de cuando la hermana Cristina era presidenta", destacó Evo Morales.

Morales recordó: "Una vez faltó harina para el pan (...). Todos iban a decir que yo sería responsable de la falta de pan, llamé y dije: 'Hermana Cristina, usted tiene que venderme trigo'. Me contestó: 'Evo, está todo comprometido'".

Al continuar esa anécdota, agregó: "No sé qué habrá hecho la hermana Cristina, pero un día recibimos en Bolivia trigo y harina".

"Solidariamente trabajamos. Si nunca me abandonaron, tampoco me van a abandonar en este momento tan difícil que está viviendo Bolivia, con tantos muertos, con tantos heridos, con tantas detenciones injustas. De los problemas se sale mediante la cooperación. Recuerdo el intento de golpe de Estado de 2008. Gracias a la ayuda de Unasur derrotamos al golpismo", subrayó.

El último sábado, durante la crisis que vive Bolivia luego de que Morales se viera obligado a renunciar por presión de las fuerzas armadas de su país, los hijos del ex presidente, Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo, llegaron a la Argentina.

Fuentes de la Cancillería consignaron que ambos ingresaron al país como visitantes y no en calidad de asilados políticos.

El apoyo a la ley electoral aprobada en Bolivia

Desde el exilio en México, Morales apoyó el proyecto de ley que fue aprobado en la noche del sábado por la Asamblea Legislativa en Bolivia para convocar a nuevas elecciones y que prohíbe su candidatura y la de su vicepresidente, García Linera.

"El Movimiento al Socialismo representa los dos tercios de los senadores y de los diputados. Vamos a hacer todo lo posible por la unidad. Y por la pacificación renuncio a mi candidatura", aseguró el presidente derrocado en la entrevista.

Y agregó: "Voy a hacer todo lo posible por pacificar Bolivia. Renuncio a la candidatura aunque yo estaba habilitado para presentarme como candidato a Presidente. No estoy haciendo un reclamo. Digo que renuncio para que no haya más muertos, ni más agresiones".

Morales reiteró que solo renunció para evitar más ataques y violencia contra su familia, sus aliados y las familias de ellos.

"¿Sabe por qué renunciamos el domingo 10 con el hermano García Linera? Porque agarraron a mis hermanos dirigentes, militantes, gobernadores de los departamentos, alcaldes y les dijeron que quemarían sus casas si yo no renunciaba a mi cargo. Al hermano del presidente de la Cámara de Diputados le dijeron: 'Si tu hermano no renuncia, te vamos a quemar en la plaza'. Incendiaron la casa de mi hermana en Oruro. Del racismo al fascismo y del fascismo al golpismo", denunció.

En ese sentido, sostuvo: "Eso es lo que pasó en Bolivia. Por este motivo busco la unidad y la pacificación. Así se lo dije a nuestras bancadas. Les anuncié que por esta vez renunciaríamos Álvaro y yo a las candidaturas a la presidencia y la vicepresidencia".

El mandatario derrocado también apuntó contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y explicó que su pedido de una comisión de la verdad internacional para determinar qué sucedió en las elecciones del 20 de octubre no busca anular u obstaculizar el nuevo llamado a comicios.

"Soy sincero: ese llamado (a elecciones) ya está en camino. Pero quiero demostrar al mundo entero que la OEA se parcializó junto con grupos de poder conservadores que nunca quisieron al indio, a su patria, que estaban en contra de los programas sociales", recalcó.

"Quiero que el mundo sepa que el domingo 10 de noviembre a la madrugada la OEA se sumó al golpe de Estado. Lo hizo con un supuesto informe preliminar, cuando antes había acordado con nuestro canciller que presentaría su dictamen final el miércoles 13. Yo dispongo de informes extranjeros. Demuestran que no hubo fraude. Uno de la Universidad de Michigan. Otro del Centro de Investigación Económica y Política de Washington. Ayer tuve una larga reunión con el Centro Carter", contó.

Por otro lado, Morales confió en que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), pueda participar sin problemas de las próximas elecciones a partir de un proyecto de ley de garantías constitucionales que esa fuerza presentó en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, la presidenta de facto, Jeanine Áñez, adelantó el último sábado que no lo promulgará porque lo considera una amnistía para Morales, García Linera y todos los miembros de su gobierno.