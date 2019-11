El ex presidente de Bolivia, Evo Morales calificó este jueves como un "montaje" al video que el gobierno interino de Jeanine Áñez pretende utilizar como base para denunciarlo por crímenes de lesa humanidad ante tribunales internacionales.



"Cuando lo vea, comentaré, pero ahora no tengo nada que comentar. Pienso que es otro montaje más, como siempre hace el Gobierno", respondió Morales durante una entrevista que publicó hoy Sputnik.



"No lo conozco, no lo he visto todavía. No tengo nada que comentar. Sin embargo, ayer por ejemplo, dijeron que yo estaba en Bolivia, una mentira ¿Ustedes recuerdan?, por ejemplo, una vez montaron otro video diciendo que yo tenía 325 millones de euros en el Vaticano", añadió.



El video en cuestión fue presentado públicamente por el ministro interno de Gobierno, Arturo Murillo.



En el centro de la escena aparece un dirigente cocalero, identificado como Faustino Yucra Yarhui, en momentos en que sostiene una conversación telefónica en altavoz con una persona a quien las autoridades identifican como Evo Morales.



En el registro, cuya autenticidad no está confirmada por fuentes independientes, se escucha supuestamente a Morales dar instrucciones para organizar a los cocaleros y resistir con bloqueos de carreteras al gobierno interino de Áñez.



Murillo anunció que presentará una denuncia ante tribunales internacionales en la que acusará a Evo Morales de cometer "crímenes de lesa humanidad" por involucrarse desde su exilio en México en la organización de bloqueos para impedir la llegada de alimentos a las principales ciudades de Bolivia.



"Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad", dice la voz atribuida a Morales.

"Ahora me expulsan de Bolivia, hagan bloqueo hasta ganar", agrega.



Murillo sostuvo que cuenta con información según la cual la llamada telefónica se produjo hace tres días y ofreció llevar el material a cualquier laboratorio para demostrar su autenticidad y que es Evo Morales quien habla con el dirigente cocalero.



"No es posible que Evo Morales quiera seguir enfrentando a bolivianos contra bolivianos, no es posible que Evo Morales, después de que el pueblo creyó tanto en él, ordene asesinar a su pueblo, ordene que no entre comida a las ciudades, este es un crimen de lesa humanidad", sostuvo el ministro.



Morales se vio forzado a renunciar a la presidencia de Bolivia el pasado 10 de noviembre bajo presión militar y después de que la oposición denunciara que logró la reelección en los comicios del 20 de octubre de manera fraudulenta.



Tras presentar la renuncia se marchó al exilio en México y Áñez se proclamó a la cabeza del Poder Ejecutivo durante una sesión parlamentaria sin quórum y con la promesa de llamar a elecciones en el menor tiempo posible.



Este es el audio al que Morales hace referencia