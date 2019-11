El ex presidente boliviano Evo Morales habló en una entrevista exclusiva en Crónica HD sobre las acusaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de haber cometido fraude en las últimas elecciones y responsabilizó a la asociación internacional y a Estados Unidos de la situación que atraviesa el país.

Tras ser consultado por Horacio Embón sobre las acusaciones de fraude, el ex mandatario manifestó: "Vengo de una familia con valores, donde me enseñaron a no robar, a no mentir y a no ser un ladrón. Jamás he pedido a instituciones u organismo del Gobierno o del Estado que me ayuden. El fraude fue un pretexto para el golpe de Estado".

Al referirse a la OEA, expresó que la organización es "un intrumento del imperio" y agregó que es "responsable de todo lo que pasa en Bolivia". "El 13 de noviembre debía estar listo el informe final sobre las elecciones y lo adelantaron al domingo para sumarse al conflicto y colaborar al golpe de las Fuerzas Armadas", añadió.

También responsabilizó a Estados Unidos y explicó: "Me advirtieron que me cuide de la Embajada del país norteamericano. Si los países no se someten al mismo, hay un golpe de Estado o golpe suave. Nos dividen para someternos. Estoy convencido que la participación de Estados Unidos ha estado presente en este golpe de Estado".

Al concluir, manifestó su deseo de que otros países se sumen a la situación para lograr "pacificar" Bolivia y agregó: "Somos de la cultura de la paz, hemos trabajado por la justicia social, reducido la pobreza y me duele mucho todo lo que está pasando porque están destrozando todo lo que construimos con esfuerzo y compromiso. No piensan en el pueblo y, mucho menos, en el desarrollo de nuestra querida Bolivia".