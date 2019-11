La oposición le dio un ultimátum a Evo Morales para que presente la renuncia, después del cuestionado escrutinio de las elecciones presidenciales del 20 de octubre pasado. En respuesta, el mandatario anunció que comenzaba a analizar con dirigentes de organizaciones aliadas una respuesta ante las presiones que recibía.

"Voy a pedir una reunión de emergencia con nuestros dirigentes sindicales, nacionales, la Central Obrera Boliviana, la Coordinadora Nacional por el Cambio, otros sectores sociales, para planificar qué están pensando; yo dependo del pueblo, las fuerzas sociales", anunció este domingo Evo, quien agregó que "el pueblo también dirá su palabra", porque el problema dejó de ser el de las elecciones y se trata de "un tema de golpe" de Estado.

Podemos tener diferencias ideológicas y programáticas, pero primero debe estar la Patria. Mi pedido al pueblo boliviano, a los movimientos sociales, es seguir defendiendo la democracia pacíficamente. Hago un llamado a la oposición para que no nos enfrentemos entre bolivianos. pic.twitter.com/4Run5TEj2T — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 3, 2019

Por eso, expresó que grupos de sindicatos están preparados para hacer vigilias en defensa de su gobierno. "Ya estamos preparados, sectores por día vamos a cuidar, hacer vigilias en la Casa Grande del Pueblo (sede del gobierno), por circunscripción, pacíficamente, para defender nuestro proceso de cambio", sostuvo.

"Mi pedido al pueblo boliviano, a los movimientos sociales, es seguir defendiendo la democracia pacíficamente. Hago un llamado a la oposición para que no nos enfrentemos entre bolivianos. No entendemos cómo algunos grupos instigan a la violencia y al enfrentamiento entre bolivianos. Este sabotaje no sólo es político, sino también económico", concluyó.

La amenaza

Las palabras del presidente de Bolivia llegaron luego de que la oposición más extrema le diera el sábado por la noche 48 horas para presentar la renuncia, a la vez que llamó a las fuerzas armadas a unirse a su reclamo. "Les garantizo que esa llama que volvimos a encender el día de las elecciones, cuando declaramos el paro (por tiempo) indefinido, esa llama se prende hoy (por el sábado) y nuevamente este lunes se vuelve a prender", expresó Luis Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ante miles de personas que protestaban en la noche del sábado por la noche en Santa Cruz de la Sierra.

"No estamos derrocando un gobierno sino que estamos liberando toda una nación", concluyó. El escándalo se desató cuando el escrutinio provisional fue interrumpido durante varias horas y se agravó aún más cuando el Tribunal Supremo Electoral confirmó la reelección en primera vuelta de Morales, por haber obtenido más de 40% de los votos y una diferencia apenas superior a 10 puntos sobre el segundo, el ex presidente Carlos Mesa.