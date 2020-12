Las autoridades que investigan las circunstancias de la explosión que causó cuantiosos daños materiales y tres heridos en Nashville, Estados Unidos, identificaron este sábado a un sospechoso al que no habían arrestado, informaron fuentes oficiales.



Los investigadores de la Policía Metropolitana de Nashville y dos organismos federales realizaron un allanamiento en una vivienda, “autorizado por la Corte” pero no efectuaron arrestos, dijo un oficial de asuntos públicos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Darrell DeBusk, según el diario local The Tennessean.



Más tarde, el sospechoso fue identificado como Anthony Quinn Warner, un hombre blanco de 63 años que vive en Antioch, a 20 kilómetros de Nashville, donde se efectuó el allanamiento y donde los agentes seguían centrando sus averiguaciones esa tarde, según fuentes citadas por las televisoras estadounidenses ABC y CBS, y la agencia noticiosa italiana ANSA.

Además de la Policía de Nashville, de la pesquisa del caso participaban efectivos del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del gobierno federal.Mientras tanto, el gobernador del estado Tennessee,pidió al presidenteque declare a ese distrito en emergencia tras una gran explosión.“Esta mañana visité la zona de la explosión; los daños son impactantes y es un milagro que no muriera ningún residente”, escribió Lee en sus cuentas en diversas redes sociales.



El mandatario regional sostuvo que al menos 41 comercios sufrieron daños por la detonación y reveló que escribió una carta a la Casa Blanca para solicitar la declaración del estado de emergencia en Tennessee.



“Esos edificios, muchos de ellos históricos, y otros más deberán ser examinados por ingenieros para (comprobar) su integridad estructural y su seguridad”, dijo Lee en la nota.

Impactante estallido en el centro de Nashville

El estallido, que ocurrió a las 6.30 de este viernes, destrozó parte de una calle comercial en el centro histórico de la ciudad a la que se considera capital de la música country.



Las autoridades reportaron solamente tres personas heridas, aunque el jefe de la Policía Metropolitana, John Drake, informó que en el lugar de la explosión se encontraron tejidos que podrían ser restos humanos.



Según los primeros reportes, la explosión se produjo en una casa rodante que estaba estacionada frente a un edificio de la empresa telefónica AT&T, que sufrió daños que causaron interrupciones de los servicios de telecomunicaciones no solo en Tennessee sino también en los estados vecinos Alabama y Kentucky.



AT&T informó que instaló dos antenas de telefonía móvil en el centro de Nashville y otras varias en zonas cercanas, a fin de restaurar las comunicaciones, según la agencia AFP.



Drake dijo que la policía local acudió al lugar de la explosión después de que vecinos reportaran disparos a las 5.30 y que los agentes localizaron el vehículo sospechoso a las 6.



Agregó que 15 minutos después, los uniformados “oyeron la grabación de una cuenta regresiva” que procedía del interior del vehículo y que un mensaje difundido por un altavoz advirtió que una bomba explotaría a las 6.30 y llamaba a evacuar la zona.



Las autoridades -que subrayaron que no habían recibido amenazas previas- ignoraban si había alguien dentro de la casa rodante en el momento de la explosión y no habían reportado ninguna sospecha acerca del móvil del hecho.