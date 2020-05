Decenas de manifestantes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y del ex juez y ex ministro Sérgio Moro se enfrentaron a gritos y a empujones este sábado frente a la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, fronterizo con Misiones.

Con banderas, cotillón y pocos barbijos, los ultraderechistas brasileños aparecieron divididos en el edificio adonde el ex juez y ex ministro de Justicia Sérgio Moro declaraba ante la Policía Federal sobre la investigación abierta por el Supremo Tribunal contra el mandatario y el propio ex juez.

Allí estuvo detenido hasta noviembre, durante 580 días, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por Moro en la época en la que era juez de Lava Jato, lo que permitió la victoria electoral en 2018 de Bolsonaro.

Curitiba es la ciudad de Moro y de los fiscales de la Operación Lava Jato a tal punto que se la llamó "República de Curitiba" por haber tenido flexiblidad judicial para imponer condiciones como prisiones preventivas y delaciones premiadas.

Una de las "moristas" en la protesta era la empresaria Simone de Araújo, que criticó a los bolsonaristas por haber "quemado las remeras con la cara del ex juez".

"Lamentablemente caímos en la trampa de nuevo. Sin Moro, Bolsonaro no podía estar en la presidencia. Lula estaría en la presidencia. Eso los bolsonaristas no lo reconocen", sostuvo la empresaria, en diálogo con los medios brasileños.

Varios manifestantes se enfrentaron a empujones y tuvo que intervenir la policía del estado de Paraná. De un lado se gritaba "mito" y del otro "Moro". En el medio, pasaba caminando un hombre con una remera negra con la imagen de Lula. Pasó desapercibido entre los colmillos de los dos grupos de la extrema derecha.

El juez Celso de Mello, del Supremo Tribunal Federal, abrió una investigación para investigar la interferencia de la policía federal denunciada por Moro a Bolsonaro. Pero también investiga posibles crímenes cometidos por Moro en la función pública o si cometió una denuncia infundada.