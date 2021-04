Sarah Arauco y Dagner Rojas eran novios desde hace algunos años y tenían previsto casarse el 11 de mayo próximo. Además, habían participado del popular programa Calle 7, de la televisión boliviana, en el que parejas superan distintas pruebas deportivas hasta ganar un premio. Todo parecía que era felicidad.

Sarah y Dagner murieron martes al caer desde un balcón del piso 12 de un edificio de Santa Cruz de la Sierra y la Justicia local investiga si ella fue arrojada al vacío por él, que después se suicidó.

.

La policía revisó el lugar en el que cayeron los cuerpos de Sarah y Dagner.

Según la autopsia, los cuerpos sufrieron múltiples fracturas producto de la caída, según el informe del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), José María Velasco.

.

“El certificado médico forense determina un traumatismo encéfalo-craneal, trauma abdominal cerrado y trauma de tórax por precipitación. Además, solicitaron que se haga un examen toxicológico, para ver si estaban bajo efectos de alguna sustancia controlada o en estado de ebriedad”, dijo Velasco a la prensa.

A Sarah le gustaba hacer Tik Tok y su novio no la dejaba.

Tomás Miranda, un familiar de Sarah, comentó que la pareja tenía una relación sentimental "inestable". Pese a eso, habían decidido casarse el 11 de mayo, el día del cumpleaños de ella.

Dagner era "muy celoso, no la dejaba hacer nada", declaró una amiga de la víctima del femicidio.

.

"Anoche (lunes) la vi y conversamos de todo, de las personas celosas. Nos juntamos a reír y hablar de Tik Tok, porque a ella le gustaba mucho hacer Tik Tok", comentó.

Y agregó: “Dagner no era de mi agrado. No la dejaba salir, no le dejaba ni hacer videos de Tik Tok. Él vivía en ese edificio, ella vivía en su casa con su familia".

La muerte de Sarah y Dagner fue captada en videos que se viralizaron en seguida.