El papa Francisco aseguró este martes que "es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual" y se definió como un "conservador" que "siempre" defendió la doctrina.

"Soy conservador. La gracia del Espíritu Santo existe ciertamente. Yo siempre defendí la doctrina", planteó el pontífice en una entrevista con el canal mexicano Televisa difundida este martes.

"Y es curioso, en la ley de matrimonio homosexual......... es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual", agregó luego al ser consultado sobre su postura en el tema durante su época como arz obispo de la ciudad de Buenos Aires.

"Antes era una cosa y ahora soy otra, es verdad", reconoció Jorge Bergoglio durante la entrevista, en la que volvió a comparar al aborto con "alquilar un sicario".

"Confío en que crecí un poco, que me santifiqué un poco más. Uno cambia en la vida. Que amplié más criterios, eso puede ser, que viendo los problemas mundiales tuve más consciencia de ciertas cosas que antes no tenía. No, creo que en ese sentido hay cambios, sí. Pero, conservador... soy las dos cosas", se definió.



El papa reconoció haber ordenado el traslado del obispo Zanchetta

También admitió este martes haber trasladado de Salta al Vaticano al ex obispo Gustavo Zanchetta, a raíz de las denuncias que recibió sobre abuso sexual y de poder del prelado. "Lo hice venir y le pedí la renuncia. Bien clarito. Lo mandé a España a hacer un test psiquiátrico", aseguró en un reportaje con la televisión mexicana.

Francisco relató así el tiempo que transcurrió entre la renuncia de Zanchetta al obispado de la ciudad salteña de Orán y su llegada como consejero en la Administración del Patrimonio de la Santa Sede Apostólica (APSA), la llamada la "inmobiliaria" del Vaticano, que tiene a cargo más de 5.000 propiedades.

El Papa explicó al canal mexicano Televisa que Zanchetta "fue a hacer un test psiquiátrico, el resultado del test era dentro de lo normal, aconsejaban el tratamiento del viajero, una vez por mes". "Viajar a Madrid a hacerse dos días de tratamiento, entonces no convenía que volviera a Argentina por eso. Entonces lo tuve acá y como el test decía que tenía capacidad de diagnóstico de gestión, bueno, asesor", agregó.

Zanchetta fue designado en la "inmobiliaria" en diciembre de 2017 luego de haber renunciado al obispado de Orán. A fines del año pasado, a raíz de una investigación del diario salteño El Tribuno, se inició una causa judicial al ex obispo por abusos sexuales y de poder contra seminaristas presuntamente cometidos entre 2014 y 2015.

La Iglesia también inició su propia investigación canónica y alejó a Zanchetta de su cargo. Francisco aseguró a Televisa que no sabe "en qué va a terminar" el juicio canónico que enfrenta Zanchetta.

"Ya llegó oficialmente la investigación previa. La leí, y ví que era necesario hacer un juicio. Entonces lo pasé a la Congregación de la Doctrina de la Fe, están haciendo el juicio", apuntó.

En la entrevista divulgada este martes, el pontífice señaló que "evidentemente él tenía un trato, algunos dicen déspota, mandón, manejo económico de las cosas no del todo claro parece, esto no está probado".

"Pero ciertamente que el clero se sentía no bien tratado por él. Se quejaron, se quejaron hasta que hicieron como clero una denuncia a la Nunciatura. Yo llamé a la Nunciatura, y el Nuncio me dijo: 'Mire, la cosa de la denuncia es seria por maltrato', abuso de poder, podríamos decir, ¿no?", aseveró.

De todos modos, Francisco valoró el trabajo de Zanchetta en el obispado de Orán al afirmar que "económicamente era desordenado, pero mal manejo económico no tuvo por las obras que ha hecho".

"Era desordenado pero la visión es buena", agregó. "Ahora, en qué va a terminar el juicio... no sé lo dejo en manos de ellos. De hecho al ser obispo tengo que juzgarlo yo, pero en este caso dije no. Hagan un tribunal, dan la sentencia ustedes y la promulgo yo. Porque, en este caso es argentino", puntualizó Francisco