El papa Francisco recordó este sábado a las "familias enteras que no saben cómo enfrentarán la olla" por la pandemia de coronavirus, al tiempo que afirmó que el contagio de la Covid-19 hizo que "las lógicas con las que estábamos acostumbrados a dividir o clasificar la realidad desaparezcan" expresó el pontífice en una carta que dirigió este sábado al clero diocesano de Roma. Además, este sábado encabezará desde el Vaticano un rezo global por el fin de la pandemia de coronavirus que unirá a santuarios de todo el mundo.



"Sufrimos la pérdida repentina de familiares, vecinos, amigos, parroquianos, confesores, referentes de nuestra fe. Pudimos mirar el rostro desconsolado de quienes no pudieron acompañar y despedirse de los suyos en sus últimas horas", lamentó el pontífice en el escrito.



Tras recordar "el sufrimiento y la impotencia de los trabajadores de la salud", Francisco se refirió también a "las dificultades y aprietos del confinamiento social: la soledad y el aislamiento principalmente de los ancianos; la ansiedad, la angustia y la sensación de desprotección ante la incertidumbre laboral y habitacional; la violencia y el desgaste en las relaciones".

En ese marco, afirmó: "Compartimos también las angustiantes preocupaciones de familias enteras que no saben cómo enfrentarán la olla la próxima semana".



"No se trata solamente de un hecho individual, familiar, de un determinado grupo social o de un país", se dirigió a los sacerdotes de la diócesis de la capital italiana.



"Las características del virus hacen que las lógicas con las que estábamos acostumbrados a dividir o clasificar la realidad desaparezcan. La pandemia no conoce de adjetivos ni fronteras y nadie puede pensar en arreglárselas solo. Todos estamos afectados e implicados", aseveró.

En esa dirección, analizó que "la narrativa de una sociedad profiláctica, imperturbable y siempre dispuesta al consumo indefinido fue puesta en cuestión develando la falta de inmunidad cultural y espiritual ante los conflictos".



"Un sinfín de nuevos y viejos interrogantes y problemáticas, que muchas regiones creían superados o los consideraban cosas del pasado, coparon el horizonte y la atención", añadió luego en la carta dada a conocer antes del rezo por el fin de la pandemia que Jorge Bergoglio encabeza este sábado desde los Jardines del Vaticano.

Francisco encabezará un rezo global

El papa Francisco este sábado encabezará desde el Vaticano un rezo global por el fin de la pandemia de coronavirus que unirá a santuarios de todo el mundo, incluido el de la Virgen de Luján.

La ceremonia estará conectada al mismo tiempo con los mayores santuarios de los cinco continentes, como Lourdes (Europa); Inmaculada Concepción (Estados Unidos); Elele (Nigeria) y el de Luján y Milagro (Argentina), entre otros.