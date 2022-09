Hay campañas de concientización enfocadas en prevenir distintas situaciones cotidianas o también enfermedades crónicas. En ese sentido, una doctora compartió en las redes sociales el caso de una paciente que atendió para poder advertir sobre el gran problema que genera automedicarse ante una dolencia para evitar hacer una consulta médica.

La encargada de revelar esta historia es la doctora mexicana Rosy Oliva. La médica comparte en su cuenta de TikTok (@dra.rosyoliva), ciertos tips sobre enfermedades crónicas para prevenir y sobre todo enseñarles a los usuarios a estar atentos a algunos síntomas.

En este caso, la doctora contó el caso de Cinthya, una joven de de 21 años que fue madre a principios de junio pasado. La chica dio a luz por parto natural y permaneció internada sólo un día. Al regresar a su casa, la chica se encontraba bien de salud, pero a los 15 días comenzó a sentir fuertes dolores en la boca del estómago.

La paciente sentía incomodidad en la boca del estómago (dolor epigástrico) principalmente luego de comer y por eso pensó que su dolencia se debía a una gastritis. Ante esos primeros dolores estomacales la joven cometió un grave error al automedicarse, según Oliva.

“(Cinthya) tomaba algunos analgésicos, el dolor se le calmaba y ya no había problema, pero con el pasar de los días el dolor se fue haciendo más intenso, más frecuente y más duradero”, detalló la médico en un clip que se hizo viral en la red social china.

A fines de junio, esos dolores se volvieron "insoportables", sostuvo la especialista, y no sólo eso, sino que presentó fiebre, náuseas y vómitos. Ante esto, la joven fue a un centro de salud y la atendió Oliva, quien analizó que su dolencia podía ser por la vesícula. La médica ordenó una tomografía, pero quedó sorprendida al ver los resultados.

Cinthya no solo tenía la vesícula inflamada (colecistitis) y llena de piedras, tal como pensó desde el principio la especialista, sino que su páncreas estaba del doble de su tamaño, es decir, se le diagnosticó pancreatitis. "Yo sospeché de la vesícula, pero no del páncreas", explicó.

Según la médica, la pancreatitis se produjo porque “las piedras en la vesícula bajaron por los conductos que conectan con el páncreas y con los intestinos”. La joven madre tuvo que ser trasladada a otro hospital, donde estuvo internada tres semanas. Finalmente recibió el alta, pero aún tiene que acudir a controles.

Por último, la pancreatitis puede ser benigna, pero también hay casos mortales, si no se actúa de inmediato. Es por eso que Oliva recomendó no automedicarse y hacer una consulta médica si comienza a tener algunos de esos síntomas. “No te aguantes un dolor abdominal. Si tienes un dolor en la panza, revísate, ve con el médico, porque si no lo atiendes o te automedicas, te puedes complicar fatalmente”, sentenció.