José Antonio Pereda tenía tres deseos cuando era chico: "Jugar en la selección de Perú, en Universitario de Deportes, club del cual soy hincha; y desarrollarme en el extranjero". Mirando hacia atrás, representó a la selección de Perú en dos ocasiones, jugó en su club favorito por más de cinco años y salió bicampeón continental visitendo los colores de Boca.

El "Chino" Pereda fue llamado elegido como uno de "los extranjeros más emblemáticos en pasar por el fútbol argentino", y no es difícil decir por qué. El peruano visitó la camiseta de Boca entre 1998 y 2001 bajo la dirección de Carlos Bianchi, a quien hasta el día de hoy recuerda como un padre. El volante llegó a Boca por un convenio entre clubes e inspiró confianza en el histórico DT, que aprovechó su capacidad de adaptarse a todos los puestos de media cancha en 72 ocasiones diferentes.

.

"Al principio me costó por el ritmo de juego, porque el fútbol argentino es distinto al de mi país", reconoció Pereda en diálogo con Infobae. Pero luego de soñar con los colores del club argentino por tanto tiempo, cuando la oportunidad le llegó de formar parte del plantel, no dudó por un segundo.

Ganó seis títulos con la camiseta xeneize, entre ellos dos Copas Libertadores (2000 y 2001) y la Intercontinental ante el Real Madrid en Japón. "Es espectacular jugar en Boca, es lo máximo que me pasó en mi carrera. Verlos día a día jugar, estar con ellos y compartir tiempo fue una gran satisfacción y una enseñanza plena", afirmó al medio.

El "Chino" Pereda en Boca Juniors.

Luego de compartir cancha con Riquelme y Palermo, el camino de Pereda por Boca se topó con una dura y repentina pared: "Tuve varias propuestas para seguir en Argentina, pero llegó el corralito del 2001 y perdí mucha plata. Me mocharon un montón de dinero. Perdí una cifra significativa y me quedé sin un peso". Tomando la poca plata que pudo recuperar de los bancos, el jugador y su familia regresaron a Perú. "Fue muy complicado vivir ese momento. Por culpa del corralito me fui de Argentina".

Luego de jugar hasta el retiro en Club Sportivo Cienciano, trabajó durante 10 años como coordinador de las divisiones menores del club Universidad César Vallejo hasta golpear otra pared. La pandemia del coronavirus no fue gentil con nadie, y la gran figura del fútbol latinoamericano no fue una excepción. "En la actualidad, los futbolistas ganan otro dinero que es muy distinto a cuando yo jugaba. Me hubiera gustado jugar en esta época. Qué lindo sería".

La predicción del "Chino" Pereda sobre Argentina vs Perú: "Firmo el empate"

De cara a la nueva fecha de eliminatorias camino a Quatar 2022, Pereda apela a la historia y apuesta por un triunfo o un empate de Perú: "Es complicado pero siempre le hemos hecho buenos partidos a Argentina, hay que tener fe y esperanza de que las cosas van a ir bien y cada puntito que se pueda aumentar a lo que estamos sumando va a servir. Ojalá nos vaya bien", afirmó en diálogo con Ovación.

El exjugador del seleccionado incaico predice el encuentro entre Argentina y Perú.

El exfutbolista confía en que el equipo de Ricardo Gareca pueda llegar a la próxima cita mundialista: "El entrenador hizo un trabajo muy bueno en Perú, con un grupo que disputó el Mundial de Rusia 2018 después de tantos años. Estamos conformes con su trabajo. Tengo la ilusión de que estaremos en Qatar. No estamos tan lejos para clasificar. Seguramente, será con mucho sufrimiento como la última vez, pero me veo en la próxima Copa del Mundo", resaltó.

"Acá vivimos de historias pasadas, Perú ha tenido equipos muy buenos con grandes jugadores pero la realidad es otra. Hay que ir paso a paso y tratar de culminar esto de la mejor manera porque quién no quiere ver a Perú en un Mundial", concluyó su pronóstico.