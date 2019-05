La secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, Josefa González Blanco Ortiz Mena, renunció este sábado a su cargo tras haber asumido la responsabilidad de demorar la partida de un avión comercial para poder abordarlo.



"Al iniciar una gira de trabajo causé un retraso a los pasajeros que viajaban en el avión y a su tripulación. No hay justificación", explicó González Blanco en la carta de renuncia que envió al presidente Andrés López Obrador.



La ahora ex funcionaria, la segunda del Gobierno de López Obrador que se va en los últimos días, dijo que su renuncia se debe a que no tiene justificación de haber causado, el pasado viernes, el retraso de un vuelo comercial que debió esperarla por llegar tarde al aeropuerto.



Para González Blanco Ortiz Mena, el "verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios" y el beneficio personal, incluso en el caso de cumplir las funciones encargadas, no debe estar por encima del bienestar de la mayoría.



"La transformación de México comienza por la convicción personal y la congruencia de nuestros actos. Por eso, he presentado mi renuncia", remarcó.



Un vuelo de Aeroméxico que debía ir de Ciudad de México a Tijuana fue retrasado durante 38 minutos para esperar a que González Blanco llegara, según fuentes citadas por la prensa y decenas de comentarios de usuarios en redes sociales, reportadas por las agencias Notimex y EFE.



Por decisión de López Obrador, desde el inicio de su gestión se prohibió el uso de aviones privados para el mismo mandatario y sus funcionarios, que ahora deben movilizarse en vuelos comerciales.



La de González Blanco es la segunda renuncia de un miembro del gobierno de López Obrador, luego de que esta semana dimitió el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante lo calificó injerencia de Hacienda en el gasto de la institución.