Shakira es una de las artistas más influyentes de la historia moderna de la música. Cualquier canción que saca, se convierte en un gran hit en cuestión de días y las radios se hacen eco de esto.

Sin embargo, la artista fue noticia esta semana por otra cuestión, que tiene que ver con uno de sus últimos singles, Te Felicito, el cual cantó en conjunto con el trapero Rauw Alejandro y es "dedicado" al futbolista del Barcelona Gerard Pique.

La diputada paraguaya que bailó al ritmo de Shakira en una sesión

Lo particular de esta situación es que fue utilizado, inesperadamente, por la diputada del partido Encuentro Nacional Kattya Mabel Gonzalez, quien en pleno debate citó algunas estrofas de la cantante colombiana para criticar a sus adversarios del recinto. Seguido, realizó parte de la coreografía, lo que hizo que las imágenes se volvieran virales.

“De esta unidad, no me queda decirte: Te fe - li - ci - to, que bien actúas, de eso no me cabe dudas, con su papel continúa. Les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo”, fue la reversión de la funcionaria con las que sorprendió a todos los presentes.

Las repercusiones en las redes sociales ante el video viral

El revuelo de estas declaraciones aumentó considerablemente con la decisión de la diputada Kattya Gonzalez de publicar el fragmento de su intervención en su cuenta de Twitter, con el fin de que las imágenes tuvieran más llegada al pueblo local.

En este sentido, la candidata a senadora por la alianza Encuentro Nacional, para las próximas elecciones que se realizarán el 30 de abril de 2023, compartió en Twitter el video con el lema: “Te fe-li-ci-to que bien actúas. Caraduras”, y se hizo eco de la repercusión mediática que tuvo dicha participación.

https://twitter.com/KattyaGonzalez9/status/1585642894031228931/video/1

Entre los internautas la bautizaron como “la diputada Shakira”, y se convirtió rápidamente en una fábrica constante de memes, recibió algunos mensajes positivos y también feroces críticas como acusarla de demagoga.

El último hit de Shakira que es furor

La artista colombiana lanzó su nuevo single “Monotonía”, en una colaboración junto al cantante puertoriqueño Ozuna. Esta canción ya cuenta con alrededor de 68 millones de reproducciones a una semana de su estreno.

La nueva canción de Shakira se posicionó rápidamente en el top 3 de tendencias de música, mientras que la canción Te Felicito, que dio origen a la intervención de la diputada paraguaya, cuenta con más de 388 millones de visitas desde su lanzamiento en abril de este año.