El movimiento #FreeBritney, o "Liberen a Britney", tomó potencia en redes sociales desde que la cantante inició su lucha contra la tutela de su padre. Tras un mediático episodio de inestabilidad, en 2008 la Justicia colocó a Jamie Spears como tutor legal de la cantante, a cargo de su dinero, trabajo y, según narró la propia Britney, su cuerpo.

Tras un duro testimonio frente al juez a cargo de su causa, donde la estrella confesó que sus tutores no le permiten ir al doctor para retirar el DIU que tiene en el vientre, su abogado renunció tras 13 años trabajando en su defensa.

.

El abogado, que Britney no había elegido en un primer lugar, estaba "extremadamente molesto" tras las declaraciones de Spears, reportó TMZ. En la audiencia, la cantante describió a la tutela como "abusiva" y similar al "tráfico sexual". Las fuertes declaraciones también habrían provocado la renuncia de su mánager, repsonsable de manejar la carrera de la cantante por 25 años.

Luego del que el juez negara nuevamente terminar la tutela de la princesa del pop, The Mirror reportó que un grupo de celebridades se estaría reuniendo para crear un fondo legal en apoyo de Britney. Nombres como Mariah Carey, Miley Cyrus, Katy Perry, Christina Aguilera, Paris Hilton e incluso Justin Timberlake, ex pareja de la cantante, se sumarían de manera activa al #FreeBritney.

Fanáticos coparon las calles frente a la auditoría en apoyo al ícono del pop.

Una fuente anónima confirmó la alianza al medio, resaltando que "Britney tiene muchos amigos famosos y están desesperados por ayudar". El informante, que supuestamente habló primero con la revista Heat, aseguró que "todos se ofrecen a ayudar y están en contacto, ofrecen los consejos que pueden. También se han ofrecido a crear un fondo legal para ella".

Varias estrellas ya hablaron en defensa de Britney Spears

El hashtag pidiendo por la liberación de Spears se llenó con mensajes tras la audiencia, y no solo de fanáticos. Varias de las celebridades que prepararían una defensa para la estrella también se manifestaron en diferentes escenarios.

Miley Cyrus se dirigió a la tutela durante un concierto en Las Vegas. Mientras interpretaba su tema 'Party In The USA', modificó la letra para referirse a su colega: "El taxista encendió la radio, se volvió hacia mí y me dijo: '¡Liberen a Britney, liberen a Britney!'", gritó la cantante.

Christina Aguilera habló recientemente en apoyo de Britney. "Estos últimos días he estado pensando en Britney y en todo lo que está pasando", tuiteó la cantante. "Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea".

"Toda mujer debe tener derecho a su propio cuerpo, su propio sistema reproductivo, su propia privacidad, su propio espacio, su propia curación y su propia felicidad", concluyó. Por su parte, Mariah Carey también compartió su apoyo en Twitter, escribiendo: "¡Te amamos Britney! Mantente fuerte".

We love you Britney!!! Stay strong ❤️❤️❤️ — Mariah Carey (@MariahCarey) June 23, 2021

Paris Hilton dijo que la situación de Britney le rompió el corazón. Hablando en su podcast 'This Is Paris', declaró: "Ella ha construido un gran imperio. Es una leyenda, es un ícono, es una madre. Es increíble y tiene a estas personas controlando su dinero, su vida".