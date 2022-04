El papa Francisco se unió este jueves al pedido del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para que haya una tregua en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa.

"El Domingo de Ramos el papa Francisco había pedido una tregua pascual para llegar a la paz. La Santa Sede y el Santo Padre se unen al llamamiento del Sr. António Guterres, secretario general de la ONU, de acuerdo con Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk, Jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana, lanzado el 19 de abril, para una tregua en con motivo de la celebración de la Pascua según el calendario juliano, el 24 de abril", informaron hoy las autoridades de la Santa Sede.

.

El Santo Padre ya había realizado un pedido de tregua el pasado 10 de abril; pero no fue escuchado por las naciones que participan del conflicto armado. "Conscientes de que nada es imposible para Dios, invocan al Señor para que la población atrapada en zonas de guerra sea evacuada y pronto se restablezca la paz, y exigen a quien tiene la responsabilidad de las naciones que escuchen el grito de paz de los pueblos", agregó el informe.



Guterres envió ayer una carta a los presidentes ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, pidiéndoles una reunión en Moscú y Kiev, respectivamente, anunció su vocero Stéphane Dujarric.

La desoladora carta de un soldado ucraniano dirigida al papa Francisco

El soldado ucraniano Sergei Volyn es comandante de la marina ucraniana. Le tocó vivir un infierno en vida en la ciudad portuaria de Mariúpol. En un pedido desesperado, le escribe al papa Francisco. El contenido de la carta es devastador:

“¡Su Santidad, el Papa Francisco! No soy católico, soy ortodoxo. Creo en Dios y sé que la luz siempre vence a la oscuridad.

No he visto sus llamamientos al mundo, y no he leído todas sus recientes declaraciones; llevo más de 50 días luchando, completamente circundado, y solo tengo tiempo para una feroz batalla por cada metro de esta ciudad que está rodeada por el enemigo.

Soy un guerrero. Soy un oficial que juró lealtad a su país. Y estoy dispuesto a luchar hasta el final. A pesar de la fuerza abrumadora del enemigo, a pesar de las condiciones inhumanas del campo de batalla, del constante fuego de artillería y de cohetes, de la falta de agua, de alimentos y de medicinas.

Seguramente ha visto muchas cosas en su vida. Pero estoy seguro de que nunca ha visto lo que está ocurriendo en Mariúpol. Porque este es el aspecto del infierno en la tierra.

Tengo poco tiempo para describir todos los horrores que veo aquí cada día. Las mujeres con niños y bebés viven en búnkeres en la fábrica. Pasan hambre y frío. Todos los días viven a la vista de los aviones enemigos. Los heridos mueren cada día porque no hay medicinas, ni agua, ni comida.

Me dirijo a usted para pedirle ayuda. Porque ha llegado el momento en que las oraciones no son suficientes. Ayuden a salvarlos. Después del dramático bombardeo del teatro, ya nadie confía en los ocupantes rusos. Lleve la verdad al mundo, evacue a la gente y salve sus vidas de las manos de Satanás, que quiere quemar todo lo vivo".