Mientras continúa la Ucrania'>Guerra Rusia- Ucrania, Volodomir Zelensky se tomó un momento para brindar una conferencia de prensa internacional. Allí, frente a una de las preguntas, aseguró que le gustaría contar con la presencia del Papa Francisco en Kiev, ya que podría ayudar a un cese del fuego y consecuentemente a “salvar vidas”.

“Quiero que el papa Francisco venga a Kiev a desbloquear los corredores humanitarios en Mariupol. Esa es exactamente la petición que le hemos hecho. Hay algunas señales, pero estamos esperando. Lo estamos esperando porque tiene una misión asignada por el Señor y mucha gente confía en él”, afirmó el mandatario ucraniano.

Además, pese a no revelar si habló con el Sumo Pontífice desde el pasado 24 de febrero, cuando comenzó la invasión, públicamente le pidió apoyo “para ayudar en la sitiada Mariupol y para un cese del fuego para salvar vidas”.

A su vez, le quitó un poco de responsabilidad al Papa, dado que afirmó que “el único que puede terminar esta guerra es quien la empezó”.

En adición, invitó al líder ruso a reunirse con él. “He insistido desde el principio en tener negociaciones con el líder de la Federación Rusa porque considero que cualquier reunión a través de mediadores no dará el efecto deseado. No tengo miedo de reunirme con Putin ni de que me maten”, manifestó.

“No tengo derecho a tener miedo porque nuestro pueblo ha demostrado que no le tiene miedo a nada. Temen por sus hijos, eso es cierto, pero la gente detenía los tanques con sus propias manos”, añadió.

A su vez, dejó en claro que su país “abandonará las negociaciones con Rusia si Moscú mata a los soldados ucranianos atrincherados en una gigantesca acería de Mariupol”. También les dedicó unas palabras a sus soldados en dicha ciudad y aseguró que dotar a las tropas con las armas necesarias, es una prioridad de su gobierno.

Recientemente, el Papa Francisco dio a entender que su presencia en Ucrania no serviría para detener la guerra.

Relacionado a las visitas internacionales, el mandatario ucraniano aseguró que el próximo domingo 24 de abril llegarán a Ucrania Antony Blinken y Lloyd Austin, secretario de Estado y secretario de Defensa de los Estados Unidos, respectivamente.

“Agradezco a todos nuestros socios que por fin nos escucharon, que nos entregan lo que pedimos, porque sabemos con certeza que con estas armas podremos salvar la vida de miles de personas y podemos demostrar a los ocupantes que se acerca el día en que se verán obligados a abandonar Ucrania”, finalizó Zelensky.