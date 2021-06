Tras reencontrarse luego de 17 años separados Jennifer López y Ben Affleck están tomando reconciliación muy en serio. Desde hace unas semanas "Bennifer" pasan la mayor parte del tiempo y juntos y aunque eligieron no hacer declaraciones sobre su relación, lo cierto es que tampoco tratan de ocultarse.

Ahora, la pareja está lista para dar el siguiente paso: mudarse juntos. Tanto es así que la cantante ya está preparando sus valijas para dejar Miami y trasladarse a Los Ángeles, California, para estar más cerca del actor.

Una fuente dijo a E! News que la cantante se mudará con sus hijos, los gemelos Max y Emme, a la costa oeste de Estados Unidos, donde actualmente reside Affleck.

‘‘Está empaquetando sus cosas de su casa de Miami. Este verano, estará entre los Hamptons y L.A., pero este último lugar será su base. Ya está mirando colegios para que sus hijos empiecen en otoño’’, informó esa persona al medio estadounidense.

El movimiento de JLo significa que puede pasar más tiempo con el actor de la Liga de la Justicia, tal y como adelantó el informante: "Está entusiasmada con un nuevo comienzo y con Ben. Estarán pronto en su casa de Los Ángeles".

La información concuerda la actividad de la “Diva del Bronx” días atrás en Los Ángeles, pues el sitio estadounidense TMZ la captó visitando colegios de esa ciudad para inscribir a sus hijos.

Actualmente, JLo vive con sus hijos en Miami. Luego de su separación en el abril, Alex Rodríguez abandonó el hogar familiar.

Jennifer y Ben Afleck planean un futuro juntos

Una persona del entorno de la cantante, de 51 años, le dijo a People que ella pasó el fin de semana pasado en Los Ángeles por motivos de negocios, pero que también quería pasar tiempo con Affleck.

"Continuarán viajando de un lado a otro entre Los Ángeles y Miami", contó y sostuvo: "Están muy felices juntos".

Y así lo demuestran las pocos fotografías que lo paparazzis pudieron conseguir en estas semanas. La última ocurrió unos días, cuando fueron captados juntos entrando al restaurante de un hotel en Los Ángeles.

Jennifer López y Ben Affleck entrando a un restaurante de Los Ángeles.

Además, según los informes, JLo y el dos veces ganador del Oscar, de 48 años, están "lentamente comenzando a hablar sobre el futuro". "Esta no es una relación casual. Se lo están tomando en serio y quieren que sea duradero", agregó el informante

Asimismo, otra fuente le dijo a la revista In touch que las estrellas planean vivir juntos porque están “locamente enamorados”.

El actor de Argo estuvo conviviendo los últimos días con la cantante en su mansión de Bel Air, en Los Ángeles, valuada en 28 millones de dólares.

La reacción de su ex, Alex Rodriguez

Parece que el exjugador de los Yankees Alex Rodriguez no está llevando de la mejor forma su reciente solteria.. Por lo menos, así lo demuestran unas imágenes captadas por un paparazzi en un bar neoyorquino.

Las fotos muestran al famoso ex beisbolista, triste y pensativo, cenando solo en una terraza al aire libre. En una de las imágenes, incluso se le puede ver secándose las lágrimas, aunque no se puede decir con certeza si realmente está deprimido o si no es más que cansancio.

"¡Eso pasa cuando no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes!", comentó un usuario de Instagram, en referencia a los rumores de que fue una aventura amorosa de "ARod" la razón de su ruptura con JLo.