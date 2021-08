Branden Condy (25) es un joven de Virginia, Estados Unidos, que tuvo una infancia y una adolescencia muy dura. En más de una ocasión debió dormir en la calle. Hasta que tras ahorrar por varios meses pudo fundar su propia empresa dedicada al marketing en las redes sociales. De esta forma se convirtió en millonario en poco más de dos años.

"Me quedaba solo en casa mientras mi madre trabajaba muchas horas para pagar las cuentas y traer comida a la mesa. Se esforzaba mucho pero las cosas eran realmente difíciles. Nos pidieron que nos fuéramos de la casa con un aviso de 12 horas y tuvimos que dormir en la calle", relató el emprendedor en diálogo con el medio Daily Mail.

Esto que cuenta el joven sucedió luego de que su madre fuera abruptamente despedida de su trabajo. Previendo que no podrían seguir pagando el alquiler, el dueño del departamento donde vivían les dio pocas horas que para que abandonaran el inmueble.

De este modo, no les quedó otra opción que dormir ese en la calle. Desde ese momento se convirtió en el principal lugar en donde pasaban cada noche, con excepción de aquellos días en el cual algunos amigos los alojaban en su casa.

"En ese momento estaba asustado y perdido. De ahí viene mi impulso, porque no quiero que haya nadie en mi vida que esté en esa posición nunca más", dice el empresario estadounidense.

Con 16 años se puso como meta ayudar a su madre y así consiguió su primer trabajo en un restaurante cerca de donde pasaban las noches. Trabajó como lavacopas y aunque no era mucho lo que le pagaban, el destaca que cada dólar que recibía servía para ayudar a su familia y tener algo para comer día a día.

El trabajo que le cambió la vida

Ya con 21 años consiguió un nuevo trabajo como empleado de limpieza de barcos y yates. Según el joven, ver todo ese lujo fue lo que le hizo un "click" en su cabeza y fue desde ese momento cuando se propuso que algún día iba gozar de ese estilo de vida.

Condy se planteó varias ideas de cómo alcanzar su meta pero en ese momento sólo tenía era un celular y su cuenta de Instagram. Fue cuando encontró en las redes sociales la clave. Una especie de nicho en la automatización de mercados similar al de Amazon pero también en el marketing en redes sociales.

"Cuando era más joven, ahorré todo lo que ganaba y comencé a trabajar para hacer crecer mis seguidores en Instagram. Leí un libro que me decía que me diera a conocer y llamar la atención, así que pensé que las redes me ayudarían a eso", reconoció Condy.

Con su ahorros fundó una pequeña empresa de marketing, llamada Branden Condy LLC, la cual está enfocada en ayudar a celebridades, artistas y aspirantes a influencer a confiar en sí mismos y lanzarse a las redes sociales. De esta forma su compañia comenzó a crecer hasta expandirse por todo el país estadounidense.

En solo en dos años la empresa tuvo un crecimiento exponencial y comenzó a facturar cientos de miles de dólares por mes, algo que nadie pensó que llegaría tan rápido a sus vidas y que le permitiría tener un mejor pasar. Hoy, es un empresario digital y una llamada con él de 15 minutos cuesta US$ 100 ya que su disponibilidad es acotada.

En la actualidad, Branden Condy posee más de 260 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram, en donde habitualmente sube fotos de su vida de lujo y excentricidades, con sus autos Lamborghini y demás lujos que se da.

"Mi ascenso proviene de un lugar algo diferente y, aunque casi odio admitirlo, en gran parte se debe al temor de que mi futuro se parezca mucho a mi pasado. Crean en ustedes y arriésguense por sus sueños. Yo lo hice y realmente vale la pena", sentenció Condy en la entrevista.