Luiz Inácio Lula da Silva recuperó pasadas las 16.15 la libertad, después de 580 días preso, luego de haber sido detenido el 7 de abril de 2018 para cumplir una condena de 8 años y 10 meses por corrupción, según determinó la justicia de ejecución penal de la ciudad de Curitiba, estado sureño de Paraná. En pocos minutos, Lula saldrá a reunirse con sus seguidores.

El ex presidente brasileño había solicitado este viernes mediante sus abogados a la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos su inmediata liberación, en virtud del fallo de la corte suprema que impide detener a un condenado sin haber agotado toda las instancias judiciales, se informó oficialmente.



Lula pretende saludar al acampe Vigilia Lula Livre que lo acompaña desde el 7 de abril de 2018 frente a la superintendencia de la Policía Federal y luego viajar al Sindidato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el Gran Sao Paulo, su cuna política.



Según trascendió. no pretende vivir en su departamento de Sao Bernardo do Campo, la ciudad de su fallecida esposa, sino en la región nordeste, de donde es oriundo. El ex presidente, de 74 años, nació en el estado de Pernambuco, pero además el nordeste se ha convertido en el bastión opositor al actual presidente Jair Bolsonaro y está dominado en su totalidad por el PT y partidos de izquierda y centroizquierda.