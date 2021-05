El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó este martes una presentación en el estado de Michigan de una nueva camioneta eléctrica de la marca Ford, contexto en el cual hizo una desafortunada broma a una periodista, que generó fuertes críticas en los medios de comunicación y en las redes sociales.

A bordo de una camioneta eléctrica F-150 Lightning, Biden recibió la pregunta de una periodista que le consultó sobre el conflicto entre Israel y Palestina, de la cual obtuvo una inesperada respuesta.

"Señor presidente, ¿puedo hacerle una pregunta rápida sobre Israel antes de que se vaya, ya que es tan importante?", fue la consulta de la reportera, a lo que el Mandatario democrata respondió: "No, no puede. No, a menos que se ponga delante del coche cuando pise el acelerador".

.

Ante el silencio incomodo de los periodistas presentes en el lugar, Biden sonrió y dijo que "solo estaba bromeando", aunque su chiste no cayó para nada bien en la opinión pública y fue blanco de fuertes críticas, así como hubo también quienes compararon al actual presidente norteamericano con el ex jefe de Estado de ese país Donald Trump, por el modo en que respondió a la consulta.

El conflicto entre Israel y Palestina por su parte, continua derramando sangre, en donde desde el inicio de las confrontaciones, los ataques israelíes en Gaza han dejado al menos 213 palestinos muertos, entre ellos 61 niños, y más de 1.400 heridos, en tanto que entre los israelíes, al menos diez personas han muerto, incluidos dos menores de edad.