Los planes de vacunación se están volviendo a diagramar en gran parte del mundo a causa de los altos niveles de contagios por las variante Delta y Ómicron del Covid-19. Es así, como se han implementado dosis de refuerzo. Sin embargo, un hombre en la India se vacunó 11 veces contra el Coronavirus y afirmó que gracias a las inmunizaciones contra el Sars-Cov-2 comenzó a sentirse mejor físicamente.

El protagonista de este suceso es Brahamdev Mandal. Este hombre de 84 años, oriundo de la localidad de Bihar, India, será llevado ante la Justicia de aquel país por haber utilizado en más de una ocasión las identificaciones de diferentes personas y mentirles a los funcionarios de la salud, según una denuncia presentada por Atención Primaria de Salud (PHC) en Puraini.

Brahamdev Mandal llegó a vacunarse contra el Covid 11 veces en poco más de 10 meses y tenía planeado inocularse dos veces más.

“Ya hemos encontrado evidencia de que recibió ocho pinchazos en cuatro lugares distintos”, afirmó Amarendra Pratap Shahi, cirujano de Madhepura en una nota con la BBC. En total, el hombre reconoce que fue vacunado en 11 ocasiones en un plazo de 10 meses.

Las autoridades se percataron del accionar del hombre cuando se presentó el pasado 4 de enero a un centro de vacunación para aplicarse la dosis número 12. Procedieron a detenerlo y lo acusaron por sus actos ante la Justicia. Además, descubrieron que el octogenario tenía planeado inyectarse más veces. De hecho, unos días después recibiría la 13ra inoculación.

¿Por qué se vacunó 11 veces contra el Covid?

Mandal aseguró que lo hizo porque quería "sentirse más fuerte". Según el sujeto, las vacunas eliminaron sus dolores en las articulaciones que habían estado sufriendo por más de 8 años. “El malestar y el dolor de mi cuerpo desaparecieron. Solía tener dolor de rodilla y caminaba con un bastón. Ahora no lo hago”, destacó.

En ese sentido, reveló que en los últimos meses viajó a distintos centros de vacunación en la ciudad de Madhepura e incluso al menos a dos distritos vecinos, a más de 100 kilómetros de distancia. Sólo para recibir las vacunas contra el COVID-19. En estos casos, usó diferentes documentos de identidad para registrarse en estos sitios.

.

Tras ser acusado, Mandal se escondió para evitar los cargos de falsificación de documentos. La policía de India está realizando redadas para arrestar al hombre. El domingo pasado las autoridadades fueron hasta su casa en Bihar y desde ese día su teléfono permanece apagado, según informó Daily Mail. El hombre Incluso amenazó con suicidarse si persisten los cargos en su contra.

Por su parte, hay expertos que quedaron sorprendidos por este caso. Sobre todo porque al recibir dos dosis de las vacunas contra el coronavirus, muchas personas reconocen haber sentido algún tipo de reacción o malestar corporal. No obstante, hay quienes no compronden cómo este anciano no presentó efectos secundarios.

“El hombre tiene suerte de no tener ningún efecto secundario. La neumonía, los problemas renales y cardíacos son algunas de las posibles complicaciones. Es un tema de investigación. Quiero examinar a Mandal”, expresó el Dr. Ashim Gupta de Madhepura al medio Arab News.

El hombre al ser descubierto dio una nota con un medio local y luego desapareció para evitar los cargos en su contra. Incluso amenazó con suicidarse.

Por último, el Dr, Lahariya explicó que luego de la primer y segunda dosis pueden presentar "reacciones adversas", luego las demás inoculaciones "deberían ser "inofensivas", dado que los anticuerpos ya están en el cuerpo.

“Por lo general, después de la primera y la segunda dosis se obtendrán las reacciones adversas comunes: fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolor del cuerpo. Luego, las dosis múltiples de estas vacunas deberían ser bastante inofensivas, ya que los anticuerpos ya se han formado y las vacunas están compuestas de componentes inofensivos”, dijo el doctor Lahariya.