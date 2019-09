Una mujer, de 34 años, fue detenida por conducir ebria a alta velocidad con tenencia de marihuana en Estados Unidos. Sin embargo, luego de decirle a los policías que era "muy linda y blanca para ir a la cárcel" la soltaron. La acusada fue grabada mientras justificaba que era demasiado bonita para estar tras las rejas. Tras las suplicas, la condenaron a cumplir con un programa de seguridad de drogas en Carolina del Sur.

Lauren Cutshaw estaba manejando a toda velocidad alcoholizada y con dosis de marihuana en su vehículo por una ruta de Estados Unidos cuando fue detenida en un control policial. Una vez que los efectivos determinaron que la mujer tenía 0.18 de alcohol por ciento en sangre, procedieron a arrestarla.

Encontraron marihuana en su auto.

En medio de la detención, desesperada, la mujer de 34 años, ex porrista, comenzó a gritar: "Soy demasiado blanca y bonita como para ir a prisión, muy limpia de pura sangre y blanca. Me gradué en una universidad, no me hagan ir ahí, no doy el perfil".

Ante sus dichos, los policías le preguntaron qué tenía que ver todo eso con la detención, a lo que Lauren respondió, desesperada, entre lágrimas y con sus ojos totalmente rojos: "Eres un policía, deberías saber qué significa". Sus insólitas declaraciones fueron grabadas por un teléfono celular.

Sin embargo, aunque los policías se mostraron sorprendidos por sus dichos, luego de llevarla detenida, se la sentenció sólo a cumplir con un programa de seguridad de drogas y pagar una fianza por conducir a exceso de velocidad en estado de ebriedad y por posesión de marihuana.

La joven arrestada.