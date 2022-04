Hace dos años que se generó una gran polémica en torno a la serie del " Chavo del 8" y los demás personajes creados por Roberto Gómez Bolaños. Esto derivó en una batalla legal que aún sigue su curso. No obstante, el comediante Eugenio Derbez impulsó una campaña en México llamada "Latino como tú" y uno de los principales objetivos es "revivir al Chavo del ocho", algo que de alguna forma logró en una publicidad que salió a luz hace pocos días.

Este comercial llamó la atención de los fanáticos del programa, quienes también se quedaron sorprendidos al conocer el proyecto de la serie biográfica "Chesperito: el Chavo del 8", y una de las voces autorizadas que dio su parecer fue Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños y actriz que dio vida al personaje de "Doña Florinda", entre otros.

La campaña del productor Derbez busca darle valor a "la comunidad latina en la industria del entretenimiento". En un primer adelanto que se emitió la semana pasada, se utilizó la técnica de "Deep-Fake", que usa archivos de vídeo, imagen o voz manipulados mediante un software de inteligencia artificial, para poder "revivir" al personaje del Chavo del 8, algo que la propia Meza reconoció que le gustó y mucho.

“¡Me encantó!, ¡me encantó!, está muy bien hecho, muy bien hecho, es la promoción para una plataforma…” aseguró la artista al ser consultada sobre la animación de Derbez e incluso reconoció que su esposo hubiese tenido otras exigencias: “No siempre se le ha dado la calidad que Roberto hubiera exigido, pero en el caso de este promocional, por ahora, estuvo muy bien”, destacó.

Participación en la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños

Asimismo, la actriz manifestó que ella desea participar en el proyecto biográfico que lleva adelante Derbez, en donde se relata la vida de su difunto esposo. "Yo voy a hacer mi biografía, y en mi biografía tendría que estar Roberto, viví más tiempo con él que sin él, y en la biografía de Roberto tendría que estar yo, porque de sus 85 años, 40 vivió sin mí y 45 conmigo, o sea, no hay manera de separar el uno del otro”, señaló.

Sobre si sería necesaria su autorización para realizar la serie de Roberto Gómez Bolaños, la actriz dijo: “No, no me la tienen que pedir a mí, se la tendrán que pedir a un juez, es que ni el nombre, ni la personalidad, ni el nombre de Roberto, están en testamento, tiene que haber un litigio”. sostuvo.

Además, la artista aprovechó la ocasión para desligarse de toda responsabilidad en torno a la decisión de dejar de retransmitir los programas creados por el comediante y productor. Algo que decidió Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, pero que muchos fanáticos de la serie indicaron que Meza tuvo influencia en esta determinación. Inclusive descreen de la batalla legal que mantiene con los hijos de su difunto marido para que el programa vuelva a ser televisado.

"Yo no peleo, a mí no me gusta pelear, es más… cuando hay una discusión, cuando todo está acalorado, me urge perder con tal de dejar de estar en la discusión. Aún cuando yo tenga la razón, ¿por qué creen que tuve un matrimonio de 40 años?”. expresó.

Advertencia sobre los derechos del " Chavo del 8"

Por su parte, Florinda Meza puso los pies en la tierra sobre las posibilidades reales de que vuelva a emitirse las aventuras de la vecindad. Sobre todo, en lo referido a los derechos de televisación. En ese sentido, marcó un límite al destacar que será necesaria su aprobación para la venta de los textos del proyecto El Chavo del 8.

“Le aclaro al público que compre quien compre los derechos literarios, a bueno, yo fui coautora, ahí a fuerza tengo que estar, no por testamento, sino por coautora, yo colaboré, entonces eso tienen que respetarlo, el derecho de autor lo tienen que respetar, tendrían que negociar conmigo o habrá consecuencias”, sentenció.