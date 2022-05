Dieron a conocer una desgarradora carta escrita por Ana Karina Blanco Durán, la adolescente colombiana de 16 años que fue abusada, asesinada y arrojada al río tras avisar por WhatsApp a su familia que alguien la seguía.

Ana Karina era la mayor de tres hermanos, se caracterizaba por ser una joven ejemplar y estaba cursando el úndecimo grado, ya cerca de terminar el secundario para empezar la universidad. El pasado lunes 2 de mayo, sus compañeros de clase la vieron por última vez.

Antes de morir asesinada, la joven había enviado una foto del hombre que luego la mataría, y con este dato, los familiares pudieron identificar al femicida y lo terminaron matando a golpes.

.

Días después del horroroso hecho, se conoció que Karina, en medio de una clase, había escrito una carta proyectando su futuro, en donde se lee que quería ser psicóloga y comprarle una casa a su mamá:

“Estoy enfocada en ser feliz, estudiar y ayudar a mi mamá; por cierto, ella es el motivo de mis sueños, es una mujer guerrera y la mujer más maravillosa que puede existir."

En la carta, la joven contaba cuales eran sus gustos y sus objetivos en la vida: "En mis ratos libres me encanta leer, sobre todo comedia romántica”, escribió a mediados de abril.

La emotiva carta donde Ana Karina contaba sus sueños y proyectos a cumplir.

"En un año me veo iniciando mi carrera en una universidad, sé que no es mucho, pero para mí sería la puerta principal para cumplir mis sueños. Comprarle esa casita a mamá que tanto desea. Ser una mujer llena de felicidad e independiente. Este año me graduaré con el favor de Dios, hay momentos en los que me asusta crecer”, había escrito la adolescente en una hoja de papel cuadriculada.

.

En cuanto al femicida de Ana Karina, Javier Pabón, alcalde de la localidad donde sucedió el hecho, dio detalles: “Al parecer era una persona que llegó al municipio en los últimos meses, proveniente de Venezuela, y estaba desarrollando actividades de trabajos por días en algunas fincas cercanas a donde residía la niña, pues al parecer este personaje le estaba haciendo seguimiento desde hace días”

Tras el brutal asesinato, los docentes y estudiantes de su colegio le realizaron un homenaje y a modo de protesta, salieron por las calles con globos blancos y carteles que decían: "¡No mas violencia!".