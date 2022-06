Nacida en el seno de una estricta familia bautista, Nikole Mitchell fue criada para ser una mujer tranquila, reservada y dulce. Pero sus sueños no eran tan conservadores. "Desde muy joven, fantaseaba con ser stripper", confesó en el New York Post Nikole, quien ahora trabaja como bailarina erótica en OnlyFans. "Pero fui adoctrinada para creer que mis deseos y mi cuerpo eran innatamente pecaminosos y malos".

Entonces, en lugar de seguir sus sueños, la madre de tres hijos se dedicó por completo a la religión y se convirtió en pastora. Sin embargo, incluso eso era rebelde a los ojos de su familia. "Me enseñaron que a las mujeres no se les permite liderar y que las mujeres deben estar en la cocina y con los niños", dijo Mitchell, de 36 años. "Entonces, aunque iba en contra de todo lo que me dijeron, decidí convertirme [en pastora] por mi amor por la interpretación".

.

En 2011, Mitchell, junto con su ahora exmarido, se unió a la Iglesia Woodland Hills, una megaiglesia evangelista en el estado de Minnesota, que le abrió los ojos a la posibilidad de la igualdad de género dentro de la fe. "Me dejó alucinada", recordó sobre su primera visita al santuario. Todos los domingos, Mitchell era la primera en la fila para hacerle una pregunta al pastor después del sermón.

"Uno de mis pastores dijo: 'Nikole, ¿te diste cuenta de que eres teóloga? Y dijeron: 'Nos gustaría que fueras una de nuestras pastoras'", afirmó. Ella accedió, y la experiencia fue reveladora: "Estar en el escenario frente a miles de personas, eso es con lo que había estado soñando durante años". Ansiosa por ascender de rango, Mitchell, que al mismo tiempo estaba criando a tres niños que ahora tienen 10, 7 y 4 años, consiguió un lugar como pastora semanal.

El puesto de pastora sería el primer paso en la transformación de Mitchell.

Pero la verdadera identidad de Mitchell comenzó a revelarse cuando asistió a una función de teatro orientada a la comunidad LGBTQIA+ en 2016. "Yo estaba como, 'Oh, Dios mío, no creo que sea heterosexual' y sacudió mi mundo", dijo Mitchell, que ahora se identifica como bisexual y pansexual. "Sabía que si revelaba mi orientación sexual lo perdería todo porque la iglesia no da la bienvenida a las personas queer".

De repente, Mitchell se encontró viviendo una doble vida, luchando por mantener su sexualidad en secreto. No fue hasta que dio su primer sermón de fin de semana con una gran asistencia en 2017 que Mitchell finalmente decidió dejó la iglesia: "Simplemente, nunca volví a aparecer". Unos meses más tarde, Mitchell salió del clóset públicamente en un video confesional de YouTube publicado en sus plataformas de redes sociales.

A pesar del gran cambio, Mitchell se quedó con lo mejor de su tiempo en la iglesia. (Instagram)

Enfrentada a la reconstrucción de su vida, comenzó a pensar en su futuro. "Comencé a seguir a la esposa de mi entrenador de vida [en Instagram] que estaba modelando lencería", dijo Mitchell. "Me desencadenó un poco... pero también me atrajo magnéticamente". Mitchell sabía que quería profundizar en sus propios deseos sexuales y se inscribió en una clase llamada "Sexpress You".

"Se trataba de expresar tu ser sexy y ese era el eje que necesitaba", explicó. Inmediatamente después, se unió a un fotógrafo para hacer su primera sesión de fotos desnuda. "Lloré porque nunca me había sentido más santa y sagrada en mi vida", recordó sobre la sesión. "Nunca me sentí más sexy y liberada que entonces". Emocionada con su nueva vocación como stripper y modelo erótica, Mitchell abrió una cuenta de OnlyFans donde publica fotos y videos explícitos.

Además de OnlyFans, la ex pastora se convirtió en coach de vida.

"Empecé muy tímida como solo para tomar fotos en topless, pero ahora estoy en el punto en el que tomo solicitudes personales y hago videos muy adaptados a los deseos específicos de las personas", dijo Mitchell, quien también trabaja como entrenadora de vida. "Llegué al punto en que en marzo me iban a pagar varios miles de dólares para tener sexo con alguien, y estaba de acuerdo con eso, pero luego llegó el Covid y se canceló".

Mitchell se mudó a Los Ángeles en agosto de 2019 y se divorció de su esposo en junio. Hoy en día, está más feliz que nunca. "Toda persona tiene derecho a expresarse de la manera que le parezca bien y así es como me siento bien yo", dijo. Y si bien sus días de predicación pueden haber quedado atrás, desnudarse, para Mitchell, es igual de sagrado. "Mi sexualidad es increíblemente sanadora y sagrada", dijo. "Y cuando doy este regalo a la gente, los bendigo".