Videos a 200 km/h y drogas: la trama oculta detrás de las jóvenes del choque fatal en la Riccheri

Un trágico choque en cadena ocurrió el miércoles en el kilómetro 23,6 de la autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza, donde un hombre de 48 años murió tras salir despedido de su camioneta. El siniestro fue provocado por causas que se investigan y tuvo como protagonista a un automóvil BMW. En ese vehículo de alta gama viajaba como acompañante Nicole Verón, la expolicía de la Ciudad echada de la fuerza por grabar contenido erótico, y las miradas se posaron sobre la conductora del coche.

La mujer que manejaba el auto fue identificada como Eugenia Janice Sochas, una modelo de 21 años y creadora de videos íntimos para internet.

La joven es una de las mejores amigas de Verón, a quien define en las redes sociales como su "hermana". La Justicia investiga la responsabilidad de la conductora en la maniobra que causó el siniestro. Sochas podría quedar imputada en las próximas horas por el delito de homicidio culposo.

Mientras avanza la causa judicial, en las plataformas digitales se conoció un video donde se la ve manejando a máxima velocidad por la autovía. En la filmación, subida por la propia influencer, Sochas conduce a más de 200 kilómetros por hora mientras escucha una canción de Rodrigo a todo volumen.

Al hacerse pública la noticia del siniestro fatal, la joven borró de inmediato el contenido de su cuenta de Instagram.

Verón y Sochas filmaban juntas material para la plataforma OnlyFans. Cabe recordar que Verón fue echada de la Policía de la Ciudad luego de que se descubriera que grababa videos eróticos con el uniforme puesto. En su defensa, la mujer argumentó en ese momento que lo hacía porque el sueldo de la fuerza de seguridad no le alcanzaba para vivir.

"Así es la vida", escribió Sochas en una de sus últimas publicaciones en las redes. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía donde posaba junto a la exoficial de policía arriba del mismo BMW que protagonizó la tragedia.

Accidente fatal

El accidente se desencadenó en horas de la jornada del miércoles en sentido al Gran Buenos Aires. El coche de las jóvenes impactó contra un Toyota Etios y una camioneta Ford Ecosport. El golpe resultó tan violento que el conductor de la camioneta, identificado como Hugo Javier López, salió despedido del habitáculo y falleció en el acto. Su cuerpo fue hallado por el personal policial sobre los pastizales, al costado de la traza asfáltica.

En el lugar del hecho, los agentes detectaron una maniobra sospechosa de la expolicía Verón. La mujer subió de forma imprevista a un móvil de la Policía Federal Argentina e intentó ocultar una pistola Bersa calibre 9 milímetros. El arma fue secuestrada con el cargador colocado y las municiones listas para el disparo.

También se encontró una cantidad no especificada de marihuana. Ante estos hallazgos, la fiscalía interviniente dispuso la imputación de Verón por tenencia ilegal de arma de guerra. Al mismo tiempo, se abrió una causa paralela para determinar si existía comercialización de estupefacientes. Ambas mujeres quedaron en libertad.



