El video que muestra la "vuelta a la vida" de un perro que era "comido vivo" por larvas conmovió las redes y se volvió viral.

Según se observa en las imágenes, Teddy estaba tirado en la calle, no se podía mover y tenía la cabeza y las patas llenas de larvas.

Un hombre que encontró al pequeño animal le pidió colaboración a un grupo de rescatistas para salvarle la vida. Si no se actuaba rápido, el can no iba a sobrevivir. En la cuenta de Youtube de Animal Aid Unlimited India, se mostró el proceso de rescate y la evolución de Teddy con el paso del tiempo.

En el video cuentan que el animal tenía cientos de gusanos en la cabeza que le perforaban la carne. Apenas se oidía mover. Lo trasladaron a un centro asistencial, donde mataron a las larvas. Al otro día, comenzaron a removerlos para poder limpiar por completo la herida.

Teddy respondió rápidamente a los tratamientos llevados adelante por parte de los veterinarios y se convirtió en un perro muy querido por su gran dulzura.

Tras meses de cuidados intensivos, ahora vive una vida igual a la de los otros perros.