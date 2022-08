La aparición de una nube púrpura al norte de Chile, desconcertó a varios, y despertó cierto temor entre los habitantes de la localidad de Pozo Almonte.

Hasta el momento, no se pudo determinar de dónde proviene la misteriosa nube, aunque el gobierno chileno la está siguiendo muy de cerca, e investigando constantemente su posible procedencia.

Sin embargo, las autoridades a cargo de la investigación informaron que la nube púrpura podría estar compuesta por un vapor de yodo, el cual se habría originado por una falla en una bomba, proveniente de una minera de la zona.

La misteriosa nube púpura que se originó en Chile.

A pesar de que aún no se logró determinar con exactitud de dónde proviene, lo cierto es que desde que apareció este fin de semana, el gobierno de Chile no le puede sacar los ojos de encima, ya que es una completa incógnita.

La sustancia se encuentra sobre la faena de Cala de la Compañía de Salitre y Yodo -también conocido como "Cosayach"-, la cual está ubicada en la localidad de Pozo Almonte, a 1.470 kilómetros al norte de Santiago de Chile.

Los protocolos de seguridad que se realizaron

El Director Regional Subrogante de Tarapacá, Christian Ibáñez, dio algunas declaraciones al respecto, en las últimas horas: “Estamos llevando a cabo un proceso de fiscalización, el cual nos arroja que este hecho se debe a la falla de un motor de la bomba impulsora”, lanzó.

En ese sentido, el Delegado Presidencial de la región de Tarapacá, Daniel Quinteros, habló sobre los protocolos que se tomaron a partir de la aparición de la misteriosa nube.

Respecto a ello, Quinteros aseguró: “Se constituyeron los equipos en terreno y tuvimos una reunión con todos los servicios para poder garantizar que, hasta ahora, no se han registrado consultas ni afectaciones médicas producto de la situación que estamos viviendo”.

Asimismo, en las primeras horas de la mañana del domingo se dio aviso de este insólito suceso, por el cual se llevó a cabo la movilización de equipos técnicos y de salud al lugar.

La nube púrpura apareció en la localidad de Pozo Almonte.

Ante esta emergencia, las autoridades chilenas están pensando en sancionar a quienes resulten responsables: “También estamos en contacto con la Superintendencia de Medio Ambiente para que el día de mañana podamos evaluar la presentación de una denuncia por incumplimiento de la normativa y los compromisos adquiridos por parte de la empresa en materia medioambiental”, informaron.

Debido a que desde el gobierno se definen como “ecológicos”, aseguraron que "no admiten que no se cumpla la normativa vigente", por lo que "no van a descansar".