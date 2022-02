Netflix arrancó febrero con un éxito documental que llevó a más de un espectador a desinstalar Tinder de sus teléfonos: se trata de "El estafador de Tinder", una película documental que investiga el caso real de Simon Leviev. No hace mucho, Leviev estafó a docenas de mujeres en todo el mundo, amasando una fortuna en dinero que consiguió por manipulación emocional en una cadena que se cortó cuando se le acabó la suerte.

La película, dirigida por Felicity Morris, examina cómo Leviev estafó a tres mujeres, las cuales quedaron con cientos de miles de dólares en deuda y el corazón roto. ¿Quién es en verdad Simon Leviev, el joven magnate que habitaba mansiones y yates de lujo y logró hacer su fortuna en Tinder?

.

¿Quién es el estafador de Tinder?

El hombre detrás de la máscara de Simon Leviev es Shimon Hayut, un israelí de 31 años que un día decidió volverse millonario a través de Tinder. En lugar de un corte de pelo o un régimen de ejercicio, Shimon decidió cambiar su identidad para atraer a las mujeres que se convertirían en sus víctimas, haciéndose pasar por un multimillonario llamado Simon Leviev.

Autodenominándose el "príncipe de los diamantes", Shimon tomó el apellido del multimillonario magnate ruso-israelí de los diamantes, Lev Leviev, llegando a cambiar legalmente su apellido. Como profesión, el estafador eligió la de un CEO de alta categoría que viajaba constantemente por trabajo, mentira que reforzó contratando a un equipo de asistentes y socios falsos. Con la historia y el look listos, solo faltaba el dinero para hacer su fantasía realidad.

Simon Leviv, de verdadero nombre Shimon Hayut, es el estafador de Tinder. (Instagram: @simon_leviev_official)

Para financiar su lujoso estilo de vida de jets privados, hoteles de lujo y autos rápidos, estafó a varias mujeres por miles de dólares. Shimon primero colmaba a las mujeres que conocía en la aplicación de citas con lujosos viajes y regalos, usando el dinero que había tomado de otras mujeres. Para continuar actuando, les pedía más dinero a su actual pareja, diciéndole que necesitaba proteger su identidad por motivos de seguridad.

"Cuando hablé por primera vez con Simon, inmediatamente tuvimos un vínculo", contó Cecilie Fjellhoy, una de las víctimas entrevistadas en el documento de Netflix. "Fue como entrar en una película". Fjellhoy, de 29 años, se emparejó con Shimon en 2018. En ese momento, ella era una graduada que vivía en Londres y para su primera cita, él la llevó en un avión privado a Bulgaria.

El estafador profesional vive rodeado de autos de lujo y ropa de marca.

Sin embargo, este romance de cuento de hadas pronto se convirtió en una pesadilla para Cecilie, quien luego se encontró con una deuda de más de $200,000. Cuando Cecilie se dio cuenta de que su dinero se había ido, su relación había terminado y Shimon ya estaba con su próxima víctima: una mujer sueca llamada Pernilla Sjoholm, en quien derrochó más de $10,000 en llevar a la ópera en una limusina.

Ocho meses después, Shimon le pidió prestado $45,000 dólares a Sjoholm, y le devolvió el favor con un reloj que resultó ser falso. Mientras el estafador de Tinder ya se movía hacia su próxima víctima, Pernilla se negó a dejar que continuara con su farsa. Con ayuda de periodistas en el medio Verdens Gang, la víctima organizó una operación encubierta para evitar que Shimon Hayut continuara con su estafa.

Spoilers para el documental de Netflix, pero tal como lo cuenta la película Shimon fue arrestado en Grecia por la Interpol y la Policía de Israel y extraditado a Israel, donde fue juzgado por cargos pendientes de fraude y condenado a 15 meses de prisión.

¿Dónde está el estafador de Tinder ahora?

El estafador de Tinder fue arrestado en 2019.

Como cuenta la película, Leviev solo cumplió cinco meses de su sentencia. En estos días, según su Instagram, parece estar viviendo la buena vida en Israel. Las imágenes publicadas en su cuenta lo muestran disfrutando de artículos de lujo, como un iPhone, zapatillas de diseñador, autos deportivos y más. También estuvo, al menos en un momento, saliendo con una modelo israelí.

En diciembre de 2020, el Times of Israel informó que Leviev se había hecho pasar por un paramédico para obtener acceso a la vacuna contra el Covid-19 antes que el público. Sin embargo, afirmó que no había mentido para vacunarse temprano.

El estafador habría mentido para recibir la vacuna contra el coronavirus.

"Soy un hombre de negocios. Tengo dinero. Puedo comprar a cualquier persona o cualquier cosa que quiera", dijo al Canal 12 de Israel. "Con el debido respeto, no me sentaré a esperar 3 o 4 horas. No soy alguien que espera y nadie puede decir una palabra al respecto".

Sin embargo, el documental de Netflix parece traer malas nuevas al experimentado estafador. En las últimas horas, Tinder informó en un comunicado oficial que bloquearon a Shimon Hayut de la aplicación por usarla para cometer fraude económico:

"Hemos realizado investigaciones internas y podemos confirmar que Simon Leviev ya no está activo en Tinder bajo ninguno de sus alias conocidos", informó la empresa. Instagram también parece haber tomado acción en el asunto, con la cuenta de Shimon desapareciendo en las últimas 24 horas.