Yonaguni fue descubierta en 1987 por el submanirista Kihachiro Arataka al sur de la costa de Japón. Se encuentra en las islas Ruyukyu y se unió a la lista de sitios submarinos, encontrados o no. como Atlántida o El Dorado.

El hallazgo, como muchos otros, se dio por casualidad. Arataka se encontraba explorando la zona y se encontró con unos escalones, de un tallado impoluto y simétrico, con bordes a medidas que parecían ser obra humana.

Al momento del encuentro, el submarinista supo que se trataba de un tesoro para la isla. “Se me erizaron los pelos, era abrumador”, expresó en una entrevista reciente con la BBC. Además, vale destacar que la formación rocosa presume 50 metros de ancho por 20 de alto.

El lugar fue bautizado como la ‘"Atlántida de Japón" y se estima que tiene más de 10.000 años de existencia, aunque su edad todavía no pude ser confirmada.

A partir del descubrimiento, varios expertos han visitado el lugar, entre ellos, expertos científicos de la Universidad de Ruyukyu. Según el geólogo Masaaki Kimura, la estructura habría sido creada por una civilización llamada “Jomon”, que habitó en el Pacífico hace aproximadamente 12.000 años.

“Creo que es muy difícil explicar su origen como puramente natural, debido a la vasta evidencia de la influencia del hombre en las estructuras“, explicó Kimura, también a la BBC.

“Después de ver (el monumento), creo que no hay forma de que no lo haya hecho el hombre, especialmente con todas esas superficies planas. Es realmente impresionante, tantas superficies diferentes y formas simétricas. Definitivamente creo que no es natural”, comentó Kenzo Watenabe, buzo profesional .

Sin embargo, hay otra teoría, otro grupo de expertos sostiene que la formación es de origen natural y no humano. De acuerdo con si teoría, los niveles del lugar serían producto de diferentes terremotos a lo largo de los años.

Las formaciones rocosas en ángulos rectos son comunes en zonas de inestabilidad geológica y terremotos porque las placas tectónicas se mueven constantemente y las formaciones submarinas cambian de forma.

No importa cual teoría prefieran, artificial o natural, la “Atlántida de Japón” sigue siendo un misterio para los expertos y una gran atracción para los turistas.