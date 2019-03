Una mujer mayor le dio una golpiza a un hombre que presuntamente la acosó sexualmente en un Metro de la Ciudad de México. En el video que se hizo viral en las redes sociales, se puede ver como ella lo insulta y lo acusa de quererla "violar aquí dentro".



Las imágenes muestran al supuesto agresor en el suelo del vagón con los pantalones rotos y rodeado de varias personas que lo sostienen o simplemente miran. Mientras el tren sigue andando, la presunta víctima le pega e insulta.



Una mujer de 57 años le dio una paliza a su presunto acosador en un metro en México. pic.twitter.com/ShAUcHq4GK — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 31 de marzo de 2019

El sujeto niega en todo momento haberla tocado, pero tanto la mujer como varios testigos afirman lo contrario. "Yo no he hecho nada, señora, se lo juro que yo no he hecho nada", asegura el hombre.

Una vez que se paró el tren, la mujer de 57 años y los pasajeros entregaron al pervertido a manos de los efectivos policiales. "Que se vaya para dentro para que sepa que no todas las mujeres somos dejadas", exclamó la mexicana.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana comunicó que un sospechoso de 51 años fue detenido en la estación Hidalgo de la Línea 3, y que una fémina, de 57 años, decidió denunciarlo porque "aprovechó la multitud de usuarios para restregarle en repetidas ocasiones sus genitales".

El acoso sexual no es un juego, es un delito y puede ser castigado con cárcel. Si eres víctima de acoso en cualquiera de sus modalidades solicita apoyo a los elementos de seguridad ubicados en la Red. #AMiMeRespetas pic.twitter.com/0PZOCzywHJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) 31 de marzo de 2019

En febrero, a raíz de varios testimonios en las redes sociales por agresiones en el Metro, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un programa específico para vigilar a niñas y mujeres en ese medio de transporte, que diariamente atiende a 5,5 millones de usuarios.

Ayer acosaron a mi mamá en el metro y se espantó muchísimo. Ojo en la línea B @MetroCDMX — Chips moradas (@xlizzetx) 23 de marzo de 2019

Los vagones exclusivos están destinados a mujeres y menores de 12 años, en horario permanente, los 7 días de la semana. ¡Respétalos! pic.twitter.com/yIztdXCa2j — MetroCDMX (@MetroCDMX) 29 de marzo de 2019

Existen vagones exclusivos para mujeres y niños menores de 12 años.