Un ciudadano indio fue herido de bala por dos delincuentes cuando se dirigía a su boda en la capital de Nueva Deli. Le dispararon en el hombro, pero, después de vendarse la herida, regresó a la ceremonia.



Ocurrió durante la temporada de bodas tradicional en el país donde miles de pareja se casan. El joven de 25 años, Badal, y su novia decidieron hacer lo mismo.

Ceremonia previa al casamiento.



El novio estaba en su carruaje junto a sus familiares a solo 400 metros del lugar de la boda en el sur de Deli, cuando dos malvivientes que no pudieron ser identificados llegaron en moto, se subieron al carruaje y le dispararon en el hombro.



El joven no se dio cuenta de la herida hasta que sintió un ardor y la sangre empezó a brotar del hombro. Se cree que los delincuentes intentaron robar algún objeto de valor pero al no encontrar nada, huyeron.

La pareja se casó sin problemas.



Una vez en el hospital, los médicos le advirtieron que sacarle la bala iba a demorar varias horas. De esta manera, pidió que no retiren la bala. Simplemente le realizaron un tratamiento y lo vendaron pero todavía con la bala alojada en el hombro.



A Badal se le acabó la paciencia y regresó a la ceremonia donde se pudo casar con su prometida.