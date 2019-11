Luego de que anunciaran su liberación, el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se mostró entrenando como Rocky Balboa a través de un video publicado en su cuenta de Twitter @lulaoficial. En los primeros diez minutos, el video consiguió más de 40 mil likes.

Las imágenes muestran al ex presidente brasileño entrenando en un gimnasio, al estilo del boxeador estadounidense interpretado por la estrella de Hollywood Sylvester Stallone, y el archivo está musicalizado con la canción The Eye of the Tiger, compuesta por Frank Sullivan y Jim Peterik, que acompañó a Rocky durante toda la saga.

La publicación se realizó poco antes de las 17, minutos después que se anunciara la liberación del ex presidente brasileño, quien fue excarcelado pasadas las 16.15 de este viernes.

Da Silva recuperó la libertad, después de 580 días preso, luego de haber sido detenido el 7 de abril de 2018 para cumplir una condena de 8 años y 10 meses por corrupción, según determinó la justicia de ejecución penal de la ciudad de Curitiba, estado sureño de Paraná.

El ex presidente brasileño había solicitado este viernes mediante sus abogados a la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos su inmediata liberación, en virtud del fallo de la corte suprema que impide detener a un condenado sin haber agotado toda las instancias judiciales, se informó oficialmente.