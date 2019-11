Paulo Okamotto, presidente do Instituto Lula, Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, e João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST, acabam de chegar à sede da PF em Curitiba para visitar o ex-presidente Lula, preso político há 579 dias. #LulaLivreJá



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/TSQZNy6Bex