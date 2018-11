Sucedió durante el certamen que premia a la mejor cola de Brasil. En la edición 2018, la competencia Miss Bumbum desarrollada en San Pablo tuvo como ganadora a Ellen Santana. Cuando el presentador anunció a la vencedora todos comenzaron a aplaudir menos una participante que comenzó a gritar.



Santana, representante del estado de Roraima, dio un paso al frente muy emocionada y empezó a saludar a los cientos de presentes.



La ganadora de la edición anterior, Rosie Oliveira le puso la banda de campeona mientras se tapaba la cara y recorría el escenario.

Momentos previos al enfrentamiento. (Captura).



La alegría de sus compañeras en el Club Eazy de San Pablo era notable hasta que Aline Uva irrumpió en medio de la celebración y le aguó la fiesta tras considerar "una injusticia" la decisión del jurado. Indignada, forcejeó con la ganadora y le retiró la cinta de ganadora.



En un ataque de nervios, se la colocó y se autocoronó campeona. El vergonzoso acto fue repudiado por los presentes y los organizadores evalúan no dejarla competir en la próxima edición.



El gran problema fue que la ganadora, Ellen Santana, esta acusada de haberse operado los glúteos, cosa que no está permitida en la competencia. También recriminó que Paula Oliveira, tercera, se cambió de sexo seis años antes y "no debería tener permitido competir".



Ellen está acusada de haberse operado los glúteos. (Captura).