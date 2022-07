Sabido es que cuando llega el mes de julio todos los cañones apuntan a la figura del cantante español, Julio Iglesias, ya que sus memes han recorrido el mundo y son cada vez más ingeniosos, pero detrás de esto, se sabe que la salud del músico no atraviesa por un buen momento.

Lo cierto, es que el periodista Jorge Rial dio una información preocupante sobre el estado del cantante y sembró preocupación por el español. "Para mí es el artista hispano más grande de la historia. Cada vez que los veo (los memes) ya no me divierto porque me quedó con la imagen que se encontró otro famoso cantante, que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami. Este famoso, con sobrenombre de animal, muy amigo de él, está armando una producción musical de duetos. Y dijo que quiere hacer un dueto con él. Por eso lo fue a visitar a su mansión de Miami", comenzó Rial (en su programa de televisión Argenzuela (C5N)) llevando suspenso antes de revelar la primicia.

Acto seguido, el exconductor de Intrusos sumó: "La mansión es como la de Caracortada: vista al mar, yates. Todo lo que ves en las películas es real. Impresionante. Entra este cantante con su mujer y pregunta '¿dónde está Julio?'. 'En el jardín', le responde. Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio Iglesias. También se ven mujeres en topless, en la pileta. Cuando se van acercando a Julio Iglesias, ven que no estaba sentado en una silla, sino que está en una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad"

"Vive de su imagen. No quiere que nadie lo vea así (...) La mujer del cantante, muy religiosa, le dijo a Julio '¿qué es eso?, ¿hace falta?'. Y él le dijo: 'A mi edad los únicos polvos que yo me hecho son los que me pongo abajo del brazo y acá, cuando me baño. Pero nadie me va a sacar el placer visual'", sumó, en torno a la polémica respuesta del papá de Enrique Iglesias a la esposa de su amigo, ante la bizarra escena comentada por Rial. Por último, el conductor deslizó: "Se habla de un problemita de memoria, pero no sé".

Julio Iglesias: ¿Qué dijo sobre los memes?

Llegó julio y se multiplicaron los memes del cantante Julio Iglesias (78) en infinidad de situaciones disparatadas. En plena ola cíclica de imágenes chistosas, el papá de Enrique Iglesias no se mostró ajeno a las ocurrencias de los usuarios de Twitter y declaró qué piensa sobre los memes.

Las declaraciones fueron en 2015, año en que Julio Iglesias brindó una entrevista a la revista ¡Hola! y contó qué le parecen los memes que aparecen a fines de junio y se expanden durante todo el mes de julio. "Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos", indicó. Además, en dicha nota reveló que se entera de ellos por las redes sociales.

Uno de los tantos memes de Julio Iglesias.

"De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre", agregó el artista español, que ganó dos premios Grammys.

Por último, el cantante habló de la icónica foto suya apuntando con el dedo índice y precisó: "¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida".