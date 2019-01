El nene de 2 años, Julen, cayó a un pozo en el municipio malagueño de Totalán, España, y estuvo atrapado 13 días. Tras varios días de intenso trabajo de los rescatistas, la noticia de su muerte conmocionó a todo el mundo.



Durante el proceso de rescate, su mamá Victoria García no habló a la prensa, pero un programa del canal Telecinco, tuvo acceso a sus declaraciónes a la Guardia Civil en el momento que notó que su hijo se había caído al pozo.



La madre manifestó: "Ni siquiera vi lo que pasó. Estaba llamando a mi trabajo cuando oí los gritos y vi que todos se iban al pozo. Me asomé a la boca del pozo y escuché llorar a mi hijo. Cuando dejé de escucharlo llorar, empecé a gritar desesperada".



Y siguió: "Estaba echando unas ramas al fuego y vi como mi hijo corría por una zanja hacia la esquina donde estaba el pozo. Estaba a 10 o 15 metros, salí corriendo para cogerle pero no llegué y vi cómo se cayó por el pozo. Escuché llorar a mi hijo dentro del pozo, por lo que quité todas las piedras que había alrededor del pozo y llamé a mi hijo, al que estuve escuchando llorar durante 30 segundos. Mientras le hablaba para tranquilizarle".



La autopsia confirmó que la muerte del nene se produjo unas horas después de su caída en el pozo, que fue cuando se activó la alerta de emergencia para el rescate.



El examen fue realizado por médicos forenses en el Instituto de Medicina Legal (IML), de Málaga. También se le hicieron algunas pruebas médicas previas.