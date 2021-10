Muchas personas sufren de dolor de estómago sin explicación alguna, sin embargo, suele haber alguna causa razonable. Uno está nervioso, comió algo que no le cayó bien, tiene acidez y muchas otras opciones. Sin embargo, un hombre en Lituania cayó al hospital con el clásico “me duele la panza”, pero resulta que en este caso el origen del dolor resultó ser impresionante.

Resulta que los médicos del Hospital Universitario de Klaipeda que examinaron al paciente detectaron algo raro en las imágenes de rayos X, por lo que decidieron que lo mejor era someterlo a una cirugía. ¿Qué encontraron? Las caras de sorpresa de estos profesionales tiene que haber sido monumental, ya que hallaron más de un kilo de tornillos, navajas, tuercas, tornillos de madera y otros cuerpos de dudosa procedencia.

La operación duró más de 3 horas y uno de los médicos lo calificó como un caso "único".

Según Šarūnas Dailidėna, el cirujano de abdomen y cirugía que realizó la operación, encontrar cuerpo es extraños en el tracto gastrointestinal de los pacientes no es extraño, pero afirmó que este caso es único por la cantidad que encontraron. Los elementos hallados iban desde los 2 milímetros hasta los 10 centímetros.

Otro dato curioso es que el paciente nunca les comentó a los médicos que había estado tragando este tipo de objetos, que, según los profesionales que lo analizaron, comenzó a hacerlo durante el último mes, cuando dejó de beber alcohol.

.

"Debido a que no es posible eliminar una cantidad tan grande de cuerpos extraños por vía endoscópica, los extrajimos quirúrgicamente de manera urgente. Durante la operación de tres horas se eliminaron todos, incluso los cuerpos extraños más pequeños del estómago del paciente”, comentó uno de los médicos que trató al hombre.

Luego de la intervención quirúrgica, el paciente se mantuvo estable y fue monitoreado y tratado en el lugar. REl Hospital Universitario de Klaipeda, la clínica quirúrgica más grande de Lituania Occidental, donde se realizan miles de operaciones al año. “Nunca habíamos visto nada igual", declaró el doctor Algirdas Slepavicius, jefe del hospital.

Este centro de salud es uno de los más importantes de Lituania Occidental.

Aunque no se trata del caso, existe un trastorno conocido como “Pica”, que se caracteriza por ingerir con regularidad, objetos que no se consideran como alimento. Según el sitio especializado MDS, explica que “por lo general, lo que comen las personas con pica no les hace daño, pero, a veces, les causa complicaciones, como obstrucciones en el tubo digestivo o envenenamiento por plomo”.

Además, añadieron que “los médicos suelen diagnosticar pica cuando una persona de más de 2 años de edad ha estado comiendo cosas que no son alimentos durante 1 mes o más”.