El gobierno de México anunció que evalúa mantener hasta agosto el cierre de la frontera para viajes "no esenciales" con Estados Unidos, tras registrar un récord diario de 7.280 nuevos casos de coronavirus y con el objetivo de frenar el avance de la pandemia.



"Los estados del sur de Estados Unidos, Nuevo México, Arizona y Texas, están en incremento. Nuestra perspectiva y la de la Secretaría de Salud es que no sería prudente ahora hacer una apertura, porque lo que vamos a provocar es un impacto hacia un rebrote”, explicó hoy el canciller Marcelo Ebrard.



El anuncio de la posible extensión del cierre de la frontera, que se implementó el 21 de marzo pasado para viajes no esenciales, se realizó durante la conferencia de prensa que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional.

"Estamos explorando con las autoridades locales (de Estados Unidos) prolongar la restricción a viajes no esenciales del 21 de julio hasta el mes de agosto, cuando ya tengamos un decrecimiento en la zona”, agregó el funcionario, según el medio local Milenio.



Los 7.280 casos anunciados el jueves por la Secretaría de Salud corresponden a las 24 horas previas y superan los 6.995 que se habían detectado el miércoles.



En el mismo período murieron 730 personas por el nuevo virus, con lo que el total se elevó a 33.526 desde el inicio del brote nacional, agregó el informe, citado por la agencia de noticias EFE.

México, el octavo país más afectado por el coronavirus en un ranking mundial que lidera Estados Unidos con casi 3,16 millones de casos, ya suma 282.283 infecciones, precisó la Secretaría de Salud.



La Ciudad de México se mantiene como la entidad que presenta el mayor número de casos acumulados con 55.344, que representan la quinta parte de los casos del país. Le siguen los estados de México (40.957), Tabasco (13.622), Puebla (13.301) y Veracruz (13.032), señalaron las autoridades.

Los pacientes recuperados de la enfermedad al día de hoy son 172.192, que representan el 61% del total de casos acumulados, agregaron.



México se encuentra desde el pasado 1 de junio en una nueva etapa del combate a la pandemia que se significa por la aplicación de un semáforo epidemiológico de cuatro colores que van del rojo de máximo riesgo, al naranja, de alta; al medio, de color amarillo y al verde de riesgo mínimo.