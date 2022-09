Dan Saunders vivía una vida de lo más ordinaria. El joven australiano trabajaba como mesero en una sucursal del restaurante Nando's por las mañanas y salía a tomar con sus amigos por la noche, o hasta que su maltrecha economía le dijera basta. Sin embargo, lo que nunca esperó es que una noche de tragos le cambiara la vida para siempre.

Era el 2011 cuando Saunders estaba bebiendo con amigos en un pueblo a un par de horas de la ciudad de Melbourne. Necesitado de efectivo, se acercó a un cajero automático para verificar su saldo bancario y realizar una pequeña extracción. Fue allí que notó que la máquina que estaba tratando de usar estaba actuando de manera extraña y no mostraba su saldo.

Años después de la noche que le cambió la vida, Dan le dijo a Vice: "Transferí $200 de mi cuenta de crédito a mis ahorros, y decía 'transacción cancelada' y escupió la tarjeta. Pensé que era muy extraño, así que decidí intentar sacar $200 de mi cuenta de ahorros solo para ver qué pasaba".

Lo que pasó despertó las neuronas durmientes en el cerebro emborrachado de Saunders: la transacción funcionó. Aunque la operación supuestamente se había cancelado, sí pudo retirar el dinero. Después de los 200 dólares probó con 500, después con 600 y se dio cuenta de que ese truco siempre funcionaba. Ahí comenzó el desfalco.

Saunders pasó cuatro meses rodeándose de lujos gracias al error del banco.

Había descubierto una falla en el sistema. El cajero automático se desconectaba del banco y de la red de internet entre la 1 am y las 3 am. Rápidamente, Saunders aprovechó el truco, retirando cientos y luego miles de dólares australianos. "El primer día, gasté $2000, pero el segundo día transferí $4000 para asegurarme de que mi saldo no se mantuviera en negativo", aclaró sobre su método.

De extracción en extracción, Saunders pronto se encontró dueño de una pequeña fortuna que le permitió vivir un estilo de vida con el que solo había soñado. "Si tienes imaginación y dinero, puedes ayudar a las personas a vivir sus sueños más salvajes", dijo más tarde. Dan contrató vuelos privados, pagó préstamos estudiantiles de amigos e incluso regaló dinero a personas sin hogar para que tuvieran un lugar donde pasar la noche.

La hora de pagar

Saunders compartió su historia con el mundo a través de un podcast.

Dan "se sentía como una estrella de rock", comprando lo que quería y festejando como loco. El banco llamaba de vez en cuando para asegurarse de que él había realizado ciertas transacciones, pero nunca mencionaron el problema ni lo cuestionaron; nadie parecía darse cuenta.

Aun así, su ansiedad comenzaba a acumularse y comenzaron las pesadillas. "Tuve una pesadilla en la que el equipo SWAT estaba frente a la habitación de hotel en la que me hospedaba. Recuerdo despertarme en un charco de sudor y darme cuenta de que solo era un sueño", confesó en una entrevista.

Finalmente, cuatro meses después de descubrir el error del cajero, le hizo saber al banco sobre su fechoría. El banco respondió con fuertes amenazas, asegurando que estaba "en un gran problema" y que la policía se pondría en contacto con él. Pero pasaron los días, y nadie apareció en su puerta. Los días se convirtieron en meses, y cuando se dio cuenta habían pasado dos años desde que confesó su crimen.

Después de cuatro meses de riquezas, Saunders confesó su crimen.

Después de ver a un psiquiatra por ansiedad y culpa, Saunders aceptó que tenía que entregarse a la policía, pero no sin antes compartir su increíble historia. Lo ha hecho por medio de un podcast de ocho capítulos que se ha convertido en un gran éxito en Australia, por lo que el siguiente paso será una película.

Dan finalmente fue sentenciado a 12 meses de prisión por cargos de robo y fraude en 2015, y fue liberado con una orden de correcciones comunitarias de 18 meses. Hacer lo correcto y entregarse parece haber valido la pena para el australiano: según el diario australiano The West, Saunders volvió a trabajar como camarero en un restaurante donde gana $22 dólares australianos por hora. Sus días de millonario terminaron.