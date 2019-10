Gran sorpresa generó Swami Sivananda, un monje de la India que decidió tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi. Al mostrar su pasaporte, los oficiales constataron que el anciano tenía 123 años y, según explicó él, alcanzó esa edad porque "no practica el sexo, no come picantes y hace yoga a diario".

Sivananda nació en 1896 en la ciudad de Kolkata, en el estado de Bengala Occidental. Creció en la pobreza extrema y a sus 6 años, perdió a sus padres, por lo que sus parientes lo entregaron a un gurú espiritual, con quien viajó por toda la India antes de establecerse en Varanasi. Allí, vive de forma independiente, sin complicaciones médicas.

Sivananda en su vivienda (Gentileza AFP).

El anciano relató a medios locales que lleva "una vida simple y disciplinada", en la que sólo come alimentos hervidos, como arroz, sin aceites o especias. A esto sumó que realiza también una sesión diaria de yoga de dos horas.

Su cama consiste en una estera en el piso y una losa de madera que utiliza como almohada. “Evito tomar leche o frutas porque creo que estos son alimentos sofisticados. En mi infancia dormí muchos días con el estómago vacío”, explicó.

El monje junto a una de las azafatas del aeropuerto (Gentileza Supplied).

El monje además aclaró que nunca pidió ser registrado como la persona viva con mayor longevidad porque no busca publicidad, pero sus seguidores terminaron por convencerlo para que se presentara.

“Hoy en día las personas son infelices, insalubres y se han vuelto deshonestas, lo que me duele mucho", indicó al comparar con la India colonial en que nació y agregó: "Sólo quiero que las personas sean saludables y pacíficas".