A sus 96 años, murió Angela Lansbury, una de las actrices más queridas y reconocidas en la historia del cine. Con más de 70 años de trayectoria, recibió tres nominaciones al Oscar, una estatuilla honoraria y otros incontables premios. También logró conquistar el cariño de la gente, tras ser la escritora y protagonista de la emblemática serie televisiva “La reportera del crimen”, en más de 12 temporadas.

“Los hijos de Dame Angela Lansbury están tristes de anunciar que su madre murió pacíficamente mientras dormía en su casa de Los Ángeles, a la 1:30 del martes 11 de octubre de 2022, solo cinco días antes de cumplir 97 años”, así lo informó su familia en un comunicado en el New York Times.

En el mismo, agregan: "Además de sus tres hijos Anthony, Deirdre y David, le sobreviven tres nietos, Peter, Katherine e Ian, más cinco bisnietos y su hermano, el productor Edgar Lansbury”. Y puntualizan que "su esposo de 53 años, Peter Shaw, la precedió en la muerte. Se llevará a cabo una ceremonia familiar privada en una fecha por determinar”.

La emblemática actriz nació en Londres el 16 de octubre de 1925. Desde sus 17 años, Landsbury tuvo su primera participación en la pantalla grande y su carrera no dejó de crecer. Abarcó grandes éxitos en el cine, el teatro musical y la televisión, pero se destacó por su participación en la serie “La reportera del crimen”, emitida desde 1984 hasta 1996.

Lansbury, le inolvidable "reportera del crimen".

Murió Angela Lansbury, tras 80 años de trayectoria

“La dama del crimen” tuvo su debut artístico en la película de suspenso “Gaslight”, dirigida por George Cukor en 1944. Si bien el film se estrenó a sus 19 años, comenzó a grabarlo cuando tan solo tenía 17. Allí, compartió elenco con Ingrid Bergman y Charles Boyer, y recibió su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto.

Esta misma distinción se la llevó al año siguiente, tras su distinguida participación en “El retrato de Dorian Gray” (1945), por el cual se consagró con su primer Globo de Oro. Luego, continuó con grandes actuaciones como: Till the Clouds Roll By (1946), State of the Union (1948), Los tres mosqueteros (1948), The Long, Hot Summer (1958) y The Dark at the Top of the Stairs (1960).

En cuanto a su reconocido papel de Jessica Beatrice Flecher en “La reportera del crimen”, alcanzó el récord de 12 nominaciones a los Emmys y se consagró con cuatro Globos de Oro. El programa se emitió los domingos por la noche, durante 12 temporadas consecutivas.

La reportera del crimen.

Ya en 1962, obtuvo su tercera y última nominación al Oscar por un escalofriante papel en “El embajador del miedo”. En la película, interpretó a la madre de un soldado al que le lavan el cerebro para que cometa un magnicidio.



Tras una extensa carrera (en la que también recibió siete premios Tony), en 1991 obtuvo un premio honorífico de la Academia Británica y en 2014 le otorgaron un Oscar a la trayectoria. Además, fue distinguida por la reina Isabel II como "Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico".