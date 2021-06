Donald Rumsfeld, número uno del Pentágono durante los gobiernos de Gerald Ford y de George W. Bush, murió a los 88 años de edad en el estado de Nuevo México, según confirmaron desde su entorno familiar. Se trata del hombre que orquestó las guerras en Irak y Afganistán.

“La historia lo podrá recordar por sus extraordinarios logros durante seis décadas de servicio público, pero quienes lo conocimos mejor (...) recordaremos su inquebrantable amor por su esposa Joyce, su familia y amigos y la integridad de una vida dedicada a su país”, dijeron sus allegado en un comunicado.

Donald Rumsfeld, la cara de la guerra en Medio Oriente.

¿Cuál fue la causa de su muerte? Un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de médula ósea que afecta a las células plasmáticas y que suele aparecer en personas de edad avanzada, dijo un portavoz de la familia, Keith Urbahn, al diario The New York Times.

Rumsfeld dirigió el Pentágono entre 1975 y 1977, con el republicano Gerald Ford como presidente. Luego también entre 2001 y 2006, cuando Bush estaba en el poder. En ese segundo periodo, supervisó la invasión de Afganistán en 2001, que dio comienzo a la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, y después la de Irak en 2003.

“ Estados Unidos es más seguro gracias a Donald Rumsfeld", manifestó George W. Bush.

El ex mandatario George W. Bush expresó su dolor por la muerte de Rumsfeld, a quien recordó como “un hombre de inteligencia, integridad y energía casi inagotable”, que “nunca palideció ante decisiones difíciles”. Y agregó que “ Estados Unidos es más seguro” gracias a Donald Rumsfeld. “Estamos de luto por un funcionario ejemplar, un hombre muy bueno”, afirmó en un comunicado.

La historia de un hombre polémica

Nacido el 9 de julio de 1932, Rumsfeld se licenció en ciencias políticas en la Universidad de Princeton. Es la única persona que fue dos veces jefe del Pentágono. La primera vez, en 1975-77, fue el más joven de la historia. La segunda vez, entre 2001 y 2006, fue el más veterano.

Durante sus años en el Pentágono, Rumsfeld también se centró en reformar el ejército estadounidense para que se adaptara mejor a los desafíos de la era posterior a la Guerra Fría.

Pero el conflicto en Irak finalmente le costó su puesto en 2006, a la edad de 74 años. “Me viene a la mente la declaración de Winston Churchill, algo en el sentido de que me he beneficiado enormemente de las críticas y en ningún momento he sufrido una falta de ellas”, dijo al retirarse de su cargo.