El rapero estadounidense Earl Simmons, alias DMX, falleció hoy a los 50 años, luego de permanecer una semana internado en estado vegetativo en el hospital de White Plains de Nueva York tras sufrir una sobredosis, informaron medios especializados norteamericanos.



Earl Simmons nació en diciembre de 1970 y era mejor conocido por su nombre artístico DMX, Dark Man X o The Divine Master of the Unknown, y es considerado uno de los representantes más influyentes de su género durante el último cuarto de siglo.



La última vez tuvo un período de rehabilitación fue en octubre de 2019, diez meses después de haber salido de la cárcel, donde pasó un año por fraude fiscal al admitir haber eludido el pago de 1,7 millones de dólares en impuestos.